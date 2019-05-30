/ Стрелок из Челябинска выиграл «золото» на международном турнире в Турции

В финале Антону Булаеву противостоял многократный чемпион мира.

Челябинец Антон Булаев выиграл золотую медаль на международном турнире в Турции. Седьмые по счету соревнования были посвящены завоеванию турецкой армией Константинополя. Всего в турнире приняли участие 520 лучников из 52 стран. Стрелку из Челябинска противостоял многократный чемпион мира — голландец Майкл Шлоссер.

Квалификация прошла успешно, я бы третьим. По результатам финальных стрельб я прошел в финал. За выход в финал я стрелял с хорватом Домагой Боданом, победил его с результатом 148:145. В финал вышел с номером 1 рейтинга Майком Шлоссером из Нидерландов. Финал был очень сложный для меня, так как я знал, кто он: буквально неделю назад проходил кубок мира и попал максимальный результат. - рассказал сайту «Первый областной» Антон Булаев.

Южноуральский стрелок подчеркнул, что не хотел отдавать заветные баллы противнику. По словам Антона Булаева, первые три серии он и Майкл Шлоссер прошли одинаково, лишь затем соперник «дрогнул».

Напомним, Антон Булаев является чемпионом Европы, а также призером Кубков мира по стрельбе из блочного лука.