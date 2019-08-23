Стартовал первый этап Гран-при по фигурному катанию

Соревнования среди юниоров проходят во Франции.

Во французском городе-курорте Куршевель стартовал первый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Сильнейшие фигуристы мира выступят еще на двух этапах в Лейк-Плэсиде (США) и Риге (Латвия), а уже 12 сентября в Челябинске пройдет четвертый этап Гран-при.

Российскую команду представят восемь спортсменов. В состязаниях среди девушек выступят Камила Валиева и Майя Хромых, среди юношей - Андрей Кутовой и Егор Рухин, а в турнире танцев на льду — Екатерина Каташинская и Александр Васькович, а также Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Напомним, что на четвертом этапе Гран-при в Челябинске, российская сборная как страна-организатор сможет выставить максимальный состав участия. Поэтому в ледовой арене «Трактор» в Челябинске зрители смогут поддержать 20 наших соотечественников: по 3 девушки и юношей, 3 танцевальных дуэта и 4 спортивные пары.

Напомним, что этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет в Челябинске с 12 по 14 сентября. Столица Южного Урала уже принимала у себя представительные соревнования по фигурному катанию. В январе и декабре 2016 года на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. Однако впервые Челябинску выпала честь провести международные состязания.