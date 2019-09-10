Памятные подарки к этапу Гран-при по фигурному катанию изготовили в Каслях

Соревнования пройдут в Челябинске с 12 по 14 сентября.

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До старта этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске остается совсем немного времени. Он пройдет в столице Южного Урала с 12 по 14 сентября. Каслинский завод архитектурно-художественного литья изготовил партию подарков для победителей этапа Гран-при.

Они представляют собой бронзовую скульптуру фигуристки-одиночницы, исполняющей сложный пируэт под названием «бильман». Вращение получило свое название в честь знаменитой швейцарской спортсменки, чемпионки мира и Европы 1981 года Дениз Бильман.

Автором статуэтки стал петербургский скульптор Ярослав Барков. Общая высота подарка составляет всего 25 см, треть из них приходится на высоту постамента. На боковой поверхности подставки размещены рельефный логотип и название соревнований, а также место проведения этапа Гран-при.

Напомним, что в ледовой арене «Трактор» выступят сильнейшие юниоры мира в возрасте 13-19 лет более чем из 30 стран. Они разыграют 4 комплекта наград в одиночном катании, а также в парном катании и танцах на льду.