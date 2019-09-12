Четвертый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров стартует в Челябинске

Сегодня, 12 сентября, в ледовой арене «Трактор» состоится торжественная церемония открытия спортивных состязаний мирового масштаба.

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Сегодня, 12 сентября, в ледовой арене «Трактор» состоится большой спортивный праздник. В Челябинске стартует IV этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На Южный Урал съехались представители 32-х стран.

В первый день соревнований спортсмены сразятся в трех видах катания: танцы на льду, короткий танец, парная короткая программа и короткая программа среди юношей.

В 18:15 в ледовой арене «Трактор» состоится торжественная церемония открытия IV этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На челябинский лед выйдут победители и призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Роман Костомаров и Оксана Домнина с программой «Олимпийские победы».

Для зрителей приготовили большую культурно-развлекательную программу. В 17:20 перед ЛА «Трактором» в честь крупнейшего спортивного события будет проведен зрелищный танцевальный флэш-моб, планируемое количество участников — более 500 человек.

Программа Гран-при разделена на три дня. В кассах ЛА «Трактор» еще можно приобрести билеты на первые два дня соревнований. Цена на них начинается от 400 рублей. Продажа билетов на 14 сентября, когда состоится закрытие Гран-при, уже закрыта.

Программа IV этапа Гран-при по фигурному катанию:

12.09.2019 (четверг)

13.15 — Танцы на льду, короткий танец

16.15 — Пары, короткая программа

18.15 — Открытие

19.00 — Юноши, короткая программа

13.09.2019 (пятница)

10:15 — Юниоры, короткая программа

14:50 — Младшая пара, свободное катание

17:00 — Юниоры, свободное катание

14.09.2019 (суббота)

10:45 — юный, ледовый танец, произвольный танец

14:00 — Юниоры, свободное катание