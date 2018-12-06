/ Задорным черлидерам «Трактора» нужна поддержка челябинцев

Девушки из команды «Starlight» борются за звание лучших.

Команда «Starlight» — группа поддержки челябинского «Трактора» — претендует на звание лучших черлидеров в КХЛ. Традиционное ежегодное голосование проходит на спортивном сайте «Чемпионат.ком».

Сейчас коллектив, выступающий на матчах «черно-белых», борется за звание лучшего в Восточной конференции КХЛ. Голосование продлится до вечера 7 декабря, после чего лучшую команду определят в Западной конференции. Затем начнется этап плей-офф, где и определят победителя лиги.

На данный момент «Starlight» занимают четвертое место в голосовании, уступая только группам поддержки «Автомобилиста», «Ак Барса» и «Торпедо». Поддержать девушек можно здесь.



«Starlight» — коллектив, основанный на базе ЮУрГУ в 2007 году. За свою историю девушки множество раз становились победительницами чемпионатов России, а в 2015 году завоевали Кубок Европы по черлидингу.