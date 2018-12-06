/ КХЛ. «Трактор» в третий раз встретится с «Барысом». Текстовая трансляция

Очередной противостояние команд в этом сезоне.

3:1

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

11:04—08:16

05:18—01:27

Броски: 53−39; Броски в створ: 33−26; Голы: 3−1; Вбрасывания: 22−24; Блокированные броски: 7−4; Силовые приемы: 9−8; Время в атаке:; Штраф: 4−10.Броски: 22−5; Броски в створ: 10−1; Голы: 2−0; Вбрасывания: 10−4; Блокированные броски: 2−4; Силовые приемы: 3−3; Время в атаке:; Штраф: 0−4.Жесткий силовой от игрока хозяев, иВиталий Кравцов оказался на льду. Наш форвард покинул площадку только при помощи Игоря Исаева.6 полевых на площадке у челябинцев.Не закрываются хозяева, но и не начинают свою атаку.Бросок по воротам Демченко, вратарь «Трактора» фиксирует шайбу.Бросок Антона Глинкина, Карлссон вместе со своими защитниками справляется с моментом.Опасный бросок от хозяев, Демченко накрывает шайбу.

Передача из-за ворот, наброс, подставлена клюшка, и Валерий Орехов делает счет 2:1 в пользу «Барыса».

По-прежнему опасно у ворот Демченко. Более того, челябинцы заработали очередные 2 минуты.

Проход Ника Бэйлена с шайбой нейтрализован игрками «Барыса».

Еще парочка неудобных для Демченко бросков, наш вратарь не без труда, но отбивает все, что летит в его стороны.

«Позиционка» астанинских хоккеистов, и бросок в дальний угол от Мэтта Фрэттина, Демченко отбивает, но не фиксирует шайбу.

«Барыс» шайбой. Бросок по воротам Василия Демченко, шайба вылетает за пределы площадки. Тем временем судья фиксирует нарушение у челябинцев.

Опасный выпад хозяев. Петухов, пытался дотянуться до летящей к воротам шайбы, но Василий Демченко щитком уверенно отбил ее от своих ворот.

Обоюдоострая игра.

Активно играют хоккеисты «Барыса». Мощный бросок Даррена Дитца отражает Василий Демченко.

Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора», которые тут же пошли в атаку, но потеряли шайбу при входе в зону хозяев.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча: Броски: 31−34; Броски в створ: 23−25; Голы: 1−1; Вбрасывания: 12−20; Блокированные броски: 5−0; Силовые приемы: 6−5; Время в атаке: 05:46—06:49; Штраф: 4−6.

Статистика 2-го периода: Броски: 16−19; Броски в створ: 12−14; Голы: 0−0; Вбрасывания: 4−11; Блокированные броски: 3−0; Силовые приемы: 2−2; Время в атаке: 02:29—04:16; Штраф: 2−2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Последние секунды периода «Трактор» проводит в атаке. Александр Шаров бросал, а затем и сам добивал с близкого расстояния, но шайба не зашла в ворота.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Борьба у боротов Василия Демченко, после которой шайба выходит из зоны.

38 мин — Раскатываются челябинцы, но плотная защита хозяев не дает пройти в зону Карлссона.

37 мин — Выход один на один от Кертиса Волка. Защита «Трактора» нейтрализует угрозу.

36 мин — И вновь опасно у владений Демченко, выручает вратарь.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

35 мин — Плотная борьба прямо на пяточке «Трактора». Демченко не сразу, но прижимает шайбу ко льду.

34 мин — Большинство «Барыса». И сразу же следует опасный бросок, который без труда отбивает Василий Демченко.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Егор Дугин, команда «Трактор».

33 мин — А вот теперь хозяева пошли в позиционное нападение. Более того, челябинцы нарушили правила, так что ближайшие пару минут «Трактор» проведет в меньшинстве.

32 мин — Челябинцы «прижали» «Барыс» по всей площадки. Игроки хозяев долгое время играли без шайбы.

31 мин — Еще одна серия атак, но не идет шайба в ворота.

30 мин — «Трактор» позиционно атакует уже в равенстве, но пока челябинцам не удается забить.

«БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

29 мин — Опасный перевод к воротам Карлссона! Шайба чудом не попадает в ворота!

28 мин — 2 в 1 убегают игроки хозяев в меньшинстве. Ликвидирует угрозу Демченко.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока игрока не владеющего шайбой, на 2 мин удален Джесси Блэкер, команда «Барыс».

26 мин — «Позицинка» челябинцев не принесла успеха, шайба вышла из зоны.

25 мин — Бросок Игоря Исаева от синей линиии, Карлссон фиксирует шайбу и останавливает игру.

24 мин — Поперечная передача от Райана Стоа не проходит. Шайба вышла из зоны «Барыса».

23 мин — Позиционная атака «Трактора». Шайба ходит по борту возле ворот Карлссона, но пока что без броска.

22 мин — Обоюдоострые атаки со стороны обеих команд.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода выиграли игроки «Трактора».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 15−15; Броски в створ: 11−11; Голы: 1−1; Вбрасывания: 8−9; Блокированные броски: 2−0; Силовые приемы: 4−3; Время в атаке: 03:17—02:33; Штраф: 2−4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Хозяева с шайбой. Контролируют они игру. На последних секундах следует бросок в створ ворот Василия Демченко, вратарь вновь в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — «Барыс» вошел в зону, до броска дело не дошло.

18 мин — Бросок Семена Кокуева, Карлссон в игре. Вторым темпом челябинцы расставились в зоне. Наброс на ворота, но шайба попадает в Александра Шарова.

17 мин — Позиционный ответ «Трактора», но снова перехватывают шайбу хозяева.

16 мин — Позиционно атаковали игроки «Барыса». Моментальный бросок от защитника, шайба ушла за пределы площадки.

15 мин — С шайбой челябинцы, но следует перехват от хозяев.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Валерий Орехов, команда «Барыс».

14 мин — Расставились астанинцы в зоне, следует бросок, и шайба залетает в ворота.

13 мин — Опасный перевод прямо на пятачок Василия Демченко. Успевает переместиться наш голкипер.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника, на 2 минуты удален Его Дугин, команда «Трактор».

12 мин — Позиционно пытались атаковать игроки «Трактора», но шайба вышла, после чего хоккеисты «Барыса» провели свою атаку. Эпизод закончился стычкой за воротами Демченко.

11 мин — Пытался пройти к воротам игрок хозяев Егор Петухов, защитники челябинцев на месте.

10 мин — Момент у Кравцова, но не дотягивается Виталий до шайбы.

9 мин — В атаке челябинцы.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Рыбаков, команда «Трактор».

8 мин — Бросок по воротам от Исаева, Рыбаков добивает и делает счет 1:0 в пользу челябинцев!

«БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

7 мин — Ответ «Трактора». Бэйлен и Щехура наносили броски, на месте Карлссон. — Ответ «Трактора». Бэйлен и Щехура наносили броски, на месте Карлссон. 6 мин — Опасно у ворот Демченко, защитники ликвидируют угрозу. — Опасно у ворот Демченко, защитники ликвидируют угрозу. УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты удален Даррен Дитц, команда «Барыс». УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Данил Губарев, команда «Трактор». 5 мин — Вновь за счет индивидуальных действий Кокуев вошел в зону, но игроки «Трактора» нарушают правила в атаке. Вновь за счет индивидуальных действий Кокуев вошел в зону, но игроки «Трактора» нарушают правила в атаке. 4 мин — Первый бросок в створ нанес Игорь Исаев. Карлссон на месте. Первый бросок в створ нанес Игорь Исаев. Карлссон на месте. 3 мин — Хозяева с шайбой. Бросок, шайба проходит мимо владений Демченко. Хозяева с шайбой. Бросок, шайба проходит мимо владений Демченко. 2 мин — Атака челябинцев, но шайбу сходит с крюка у Семена Кокуева. Атака челябинцев, но шайбу сходит с крюка у Семена Кокуева. 1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Барыса». Матч начался. Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Барыса». Матч начался. НАЧАЛО МАТЧА. Стартовые составы команд на сегодняшний матч. Стартовые составы команд на сегодняшний матч.

Добрый вечер, всем читателям 1obl.ru! Сегодня, 6 декабря, «Трактор» продолжает выездную серию. В этот раз, «черно-белые» отправились в Астану, где сыграют против местного «Барыса». Это уже третья очная встреча коман в этом сезоне, и пока что счет ничейный — 1:1. Стоит ометить, что все игры между «Трактором» и «Барысом» в этом сезоне заканчивались в овертаймах.