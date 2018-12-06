/ КХЛ. «Трактор» в третий раз встретится с «Барысом». Текстовая трансляция

3:1
КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯНарезка лучших моментов прошедшего поединка. А на этом у нас все. До встречи 6 декабря, на матче против «Сибири».
Статистика матча: Броски: 53−39; Броски в створ: 33−26; Голы: 3−1; Вбрасывания: 22−24; Блокированные броски: 7−4; Силовые приемы: 9−8; Время в атаке: 11:04—08:16; Штраф: 4−10.
Статистика 3-го периода: Броски: 22−5; Броски в створ: 10−1; Голы: 2−0; Вбрасывания: 10−4; Блокированные броски: 2−4; Силовые приемы: 3−3; Время в атаке: 05:18—01:27; Штраф: 0−4.
КОНЕЦ МАТЧА. 60 мин — Жесткий силовой от игрока хозяев, и Виталий Кравцов оказался на льду. Наш форвард покинул площадку только при помощи Игоря Исаева.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Павел Акользин, команда «Барыс».
59 мин — 6 полевых на площадке у челябинцев. Наброс на ворота хозяев, после которого шайба выходит из зоны, и залетает в пустые ворота.
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТА ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
58 мин — Не закрываются хозяева, но и не начинают свою атаку.
57 мин — Опасный бросок Антона Глинкина, не попадает наш нападающий.
56 мин — Бросок по воротам Демченко, вратарь «Трактора» фиксирует шайбу.
54 мин — Бросок Антона Глинкина, Карлссон вместе со своими защитниками справляется с моментом.
53 мин — Опасный бросок от хозяев, Демченко накрывает шайбу.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
Не согласен с решением судей Алексей Тертышный. Наставник челябинцев взля тренерский запрос, но судья решил засчитать гол.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Валерий Орехов, команда «Барыс».
52 мин — Передача из-за ворот, наброс, подставлена клюшка, и Валерий Орехов делает счет 2:1 в пользу «Барыса».
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор».
51 мин — По-прежнему опасно у ворот Демченко. Более того, челябинцы заработали очередные 2 минуты.
50 мин — Проход Ника Бэйлена с шайбой нейтрализован игрками «Барыса».
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
48 мин — Еще парочка неудобных для Демченко бросков, наш вратарь не без труда, но отбивает все, что летит в его стороны.
47 мин — «Позиционка» астанинских хоккеистов, и бросок в дальний угол от Мэтта Фрэттина, Демченко отбивает, но не фиксирует шайбу.
УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты удален Дмитрий Алексеев, команда «Трактор».
46 мин — «Барыс» шайбой. Бросок по воротам Василия Демченко, шайба вылетает за пределы площадки. Тем временем судья фиксирует нарушение у челябинцев.
44 мин — Опасный выпад хозяев. Петухов, пытался дотянуться до летящей к воротам шайбы, но Василий Демченко щитком уверенно отбил ее от своих ворот.
43 мин — Обоюдоострая игра.
42 мин — Активно играют хоккеисты «Барыса». Мощный бросок Даррена Дитца отражает Василий Демченко.
41 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора», которые тут же пошли в атаку, но потеряли шайбу при входе в зону хозяев.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Статистика матча: Броски: 31−34; Броски в створ: 23−25; Голы: 1−1; Вбрасывания: 12−20; Блокированные броски: 5−0; Силовые приемы: 6−5; Время в атаке: 05:46—06:49; Штраф: 4−6.
Статистика 2-го периода: Броски: 16−19; Броски в створ: 12−14; Голы: 0−0; Вбрасывания: 4−11; Блокированные броски: 3−0; Силовые приемы: 2−2; Время в атаке: 02:29—04:16; Штраф: 2−2.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
40 мин — Последние секунды периода «Трактор» проводит в атаке. Александр Шаров бросал, а затем и сам добивал с близкого расстояния, но шайба не зашла в ворота.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
39 мин — Борьба у боротов Василия Демченко, после которой шайба выходит из зоны.
38 мин — Раскатываются челябинцы, но плотная защита хозяев не дает пройти в зону Карлссона.
37 мин — Выход один на один от Кертиса Волка. Защита «Трактора» нейтрализует угрозу.
36 мин — И вновь опасно у владений Демченко, выручает вратарь.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
35 мин — Плотная борьба прямо на пяточке «Трактора». Демченко не сразу, но прижимает шайбу ко льду.
34 мин — Большинство «Барыса». И сразу же следует опасный бросок, который без труда отбивает Василий Демченко.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Егор Дугин, команда «Трактор».
33 мин — А вот теперь хозяева пошли в позиционное нападение. Более того, челябинцы нарушили правила, так что ближайшие пару минут «Трактор» проведет в меньшинстве.
32 мин — Челябинцы «прижали» «Барыс» по всей площадки. Игроки хозяев долгое время играли без шайбы.
31 мин — Еще одна серия атак, но не идет шайба в ворота.
30 мин — «Трактор» позиционно атакует уже в равенстве, но пока челябинцам не удается забить.
«БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
29 мин — Опасный перевод к воротам Карлссона! Шайба чудом не попадает в ворота!
28 мин — 2 в 1 убегают игроки хозяев в меньшинстве. Ликвидирует угрозу Демченко.
УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока игрока не владеющего шайбой, на 2 мин удален Джесси Блэкер, команда «Барыс».
26 мин — «Позицинка» челябинцев не принесла успеха, шайба вышла из зоны.
25 мин — Бросок Игоря Исаева от синей линиии, Карлссон фиксирует шайбу и останавливает игру.
24 мин — Поперечная передача от Райана Стоа не проходит. Шайба вышла из зоны «Барыса».
23 мин — Позиционная атака «Трактора». Шайба ходит по борту возле ворот Карлссона, но пока что без броска.
22 мин — Обоюдоострые атаки со стороны обеих команд.
21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода выиграли игроки «Трактора».
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика 1-го периода: Броски: 15−15; Броски в створ: 11−11; Голы: 1−1; Вбрасывания: 8−9; Блокированные броски: 2−0; Силовые приемы: 4−3; Время в атаке: 03:17—02:33; Штраф: 2−4.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин — Хозяева с шайбой. Контролируют они игру. На последних секундах следует бросок в створ ворот Василия Демченко, вратарь вновь в игре.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин — «Барыс» вошел в зону, до броска дело не дошло.
18 мин — Бросок Семена Кокуева, Карлссон в игре. Вторым темпом челябинцы расставились в зоне. Наброс на ворота, но шайба попадает в Александра Шарова.
17 мин — Позиционный ответ «Трактора», но снова перехватывают шайбу хозяева.
16 мин — Позиционно атаковали игроки «Барыса». Моментальный бросок от защитника, шайба ушла за пределы площадки.
15 мин — С шайбой челябинцы, но следует перехват от хозяев.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Валерий Орехов, команда «Барыс».
14 мин — Расставились астанинцы в зоне, следует бросок, и шайба залетает в ворота.
13 мин — Опасный перевод прямо на пятачок Василия Демченко. Успевает переместиться наш голкипер.
УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника, на 2 минуты удален Его Дугин, команда «Трактор».
12 мин — Позиционно пытались атаковать игроки «Трактора», но шайба вышла, после чего хоккеисты «Барыса» провели свою атаку. Эпизод закончился стычкой за воротами Демченко.
11 мин — Пытался пройти к воротам игрок хозяев Егор Петухов, защитники челябинцев на месте.
10 мин — Момент у Кравцова, но не дотягивается Виталий до шайбы.
9 мин — В атаке челябинцы.
ГОЛ! Шайбу забросил Александр Рыбаков, команда «Трактор».
8 мин — Бросок по воротам от Исаева, Рыбаков добивает и делает счет 1:0 в пользу челябинцев!
«БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
6 мин — Опасно у ворот Демченко, защитники ликвидируют угрозу.
УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты удален Даррен Дитц, команда «Барыс». УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Данил Губарев, команда «Трактор».
5 мин — Вновь за счет индивидуальных действий Кокуев вошел в зону, но игроки «Трактора» нарушают правила в атаке.
4 мин — Первый бросок в створ нанес Игорь Исаев. Карлссон на месте.
3 мин — Хозяева с шайбой. Бросок, шайба проходит мимо владений Демченко.
2 мин — Атака челябинцев, но шайбу сходит с крюка у Семена Кокуева.
1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Барыса». Матч начался.
НАЧАЛО МАТЧА. Стартовые составы команд на сегодняшний матч.
Добрый вечер, всем читателям 1obl.ru! Сегодня, 6 декабря, «Трактор» продолжает выездную серию. В этот раз, «черно-белые» отправились в Астану, где сыграют против местного «Барыса». Это уже третья очная встреча коман в этом сезоне, и пока что счет ничейный — 1:1. Стоит ометить, что все игры между «Трактором» и «Барысом» в этом сезоне заканчивались в овертаймах.