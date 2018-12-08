/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сибири». Текстовая трансляция

1:2
КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Нарезка лучших моментов игры. Следующий матч челябинцы проведут 17 декабря, и снова в гостях, против нижнекамского «Нефтехимика». А на сегодня у нас все, до скорых встреч на хоккее и на сайте 1obl.ru!
Статистика матча: Броски: 98-51 ; Броски в створ: 54-23 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 21-32 ; Блокированные броски: 15-19 ; Силовые приемы: 20-10 ; Время в атаке: 15:42-07:33 ; Штраф: 2-8.
Статистика овертайма: Броски: 10-3 ; Броски в створ: 6-3 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 1-6 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 1-0 ; Время в атаке: 01:34-01:04 ; Штраф: 2-2.
ГОЛ! Шайбу забросил Пол Щехура, команда «Трактор».
65 мин - Последние секунды овертайма. БРОСОК ПОЛА ЩЕХУРЫ, И ШАЙБА ЗАЛЕТАЕТ В ВОРОТА! ПОБЕДА «ТРАКТОРА»!
ТАЙМ-АУТ, команда «Сибирь».
УДАЛЕНИЕ. За грубую игру, на 2 минуты удален Жильбер Брюле, команда «Сибирь».
65 мин - Выход в атаку и бросок Эндунда, Красиков в игре. Атака хозяев 3 в 2, но судья останавливает встречу. Впервые в этом матче удален игрок «Сибири».
«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
64 мин - Бросок совершает Павел Воробей, Демченко в игре.
63 мин - Еще один опасный бросок, Демченко отбивает щитком, после чего Александр Шаров выходит в атаку, но не получается забить. Более того, Шаров оказывается на льду. Судейский свисток молчит, а игрок «Трактора» самостоятельно поднимается со льда и катит на скамейке запасных.
62 мин - Мощный бросок Брюле от синей, мимо. Затем с той же позиции бросает Пелтола, Демченко отбивает, после чего шайба выходит из зоны.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Ник Бэйлен, команда «Трактор».
62 мин - Продолжают атаковать гости, но следует ошибка Ника Бэйлена и выход 2 в 1, который наш легионер вынужден останавливать нарушением правил.
61 мин - Начался овертайм, и тут же следует бросок сходу от Шейна Принса. Демченко в игре. После вбрасывания шайба досталась челябинцам. Бросок низом от Бэйлена, мимо.
НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА.
Статистика 3-го периода: Броски: 23-16 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 04:03-01:50 ; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
60 мин - Последние секунды периода «Сибирь» проводит в атаке, но не успевают новосибирцы сделать бросок.
59 мин - Атака «Трактора». Красиков в игре.
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
57 мин - Активный прессинг от игроков «Сибири».
56 мин - Упрощают игру сибиряки, и наносят опасный бросок. Демченко справляется.
55 мин - Опасный момент у Стоа, Красиков надежен.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
53 мин - Меньше половины минуты осталось у игроков «Сибири» на реализацию большинства.
52 мин - Активно играют защитники челябинцев. Хозяевам долго не удавалось закрепиться в зоне, а единственный бросок удалось сделать только в атаке с ходу. Демченко справился с броском.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Александр Шаров, команда «Трактор».
51 мин - Активно прессинговал в чужой зоне Александр Шаров, но перестарался и нарушил правила.
50 мин - Позиционка челябинцев. Наброс Ника Бэйлена, и Семен Кокуев совместно с Александром Шаровым пытались «затолкать» шайбу в ворота Красикова, но вратарь новосибирцев не дал им сделать этого.
49 мин - «Трактор» предпринял попытку атаки, но все закончилось потерей и контратакой от хозяев, которую нейтрализовали защитники челябинцев.
48 мин - ГОРЯЧО У ВОРОТ ДЕМЧЕНКО. Максим Казаков имел момент на все 100%, но не сумел он попасть по шайбе.
47 мин - Борьба у бортов в зоне «Трактора» переходит в среднюю зону, затем в зону хозяев, но лайнсмен фиксирует «вне игры».
46 мин - Пока что больше времени в атаке проводят игроки «Сибири».
45 мин - Момент у хозяев. Бросок с ближней дистанции, шайба идет верхом.
44 мин - Опасно бросает Кристиан Томас. Красиков неудачно отбивает, но шайба не попадает в ворота.
43 мин - Попытка закрепиться в зоне «Трактора» от хозяев, удается челябинцам отбиться.
42 мин - Сибиряки в атаке. Бросок верхом от Михайлова, Демченко отбивает.
41 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора».
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Статистика 2-го периода: Броски: 35-15 ; Броски в створ: 18-6 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 7-6 ; Блокированные броски: 6-8 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 05:05-02:09 ; Штраф: 0-0.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
40 мин - Еще серия неприятных бросков от новосибирцев на последней минуте, надежна оборона «Трактора».
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
39 мин - Опасно у ворот «Трактора». Демченко выручает.
38 мин - После забитого гола обе команды окончательно стали играть без средней зоны. Сейчас с шайбой хозяева, пытаются они начать позиционную атаку.
37 мин - Ответ челябинцев. С ходу бросает Марсель Шолохов, в шпагате растягивается Красиков, отводя угрозу от ворот.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Владимир Первушин, команда «Сибирь».
36 мин - Выход 2 в 1 от новосибирцев. Бросок - мимо ворот. В повторной атаке следует бросок, и шайба все-таки попадает в ворота «Трактора».
35 мин - Игра в зоне хозяев, наброс Ника Бэйлена, но шайба выходит из зоны.
34 мин - Позиционная атака «Сибири», Демченко в игре.
33 мин - Серия обоюдоострых опасных моментов.
32 мин - Бросок верхом от Йонаса Энлунда, шайбу плечом отбивает Красиков. Тут же следует опасный момент у ворот Демченко, который вновь не дает игровому снаряду оказаться в воротах.
31 мин - Попытка прохода к воротам хозяев от Егора Дугина остановлена защитниками «Сибири». Далее следует бросок от Наумова, Демченко накрывает шайбу ловушкой.
30 мин - «С мясом» пытаются игроки хозяев затолкать шайбу в ворота Демченко. Стеной стоит Василий, не давая шайбе зайти в ворота. После вбрасывания, Антон Глинкин самоотверженно ложится под шайбу, которая попадает ему в конек.
29 мин - Опасный бросок Щехуры, шайба не попадает в ворота.
28 мин - Активно играют обе команды. За первую половину второго периода было минимальное количество остановок. И вот сейчас, дальний бросок верхом от игрока хозяев, Демченко фиксирует шайбу в ловушку.
27 мин - Борьба в зоне «Сибири». Бросок Исаева попадает точно защитника хозяев.
26 мин - Настоящий пожар у ворот «Трактора», и только Василий Демченко в очередной раз спасает ворота челябинцев.
25 мин - Бросок их под игрока от Кристиана Томаса. Шайба попадает прямо в ловушку Алексея Красикова.
24 мин - Выход 2 в 1 от игроков «Трактора». Бросок Игоря Исаева, шайба идет мимо.
23 мин - Бросок с дальней дистанции, шайба летит мимо ворот. Затем очередной опасный момент вблизи владений Демченко, с которым уверенно справляется вратарь «черно-белых».
22 мин - Хозяева с шайбой, но пока что вся игра идет у бортов.
21 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Сибири».
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика 1-го периода: Броски: 30-17 ; Броски в створ: 17-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 7-2 ; Время в атаке: 05:00-02:30 ; Штраф: 0-4.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин - Атака «Трактора» по правому флангу, но шайба переходит хозяевам, после чего вновь следует попытка позиционной атаки «Сибири». Бросок Дмитрия Саюстова, Василий Демченко в игре.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин - Возобновилась игра, после чего хозяева пошли в атаку, но шайба застряла у лицевого борта, после чего игроки «Трактора» вывели ее в среднюю зону.
Судьи посмотрели момент, связались с так называемой «Военной комнатой» в Москве и приняли решение НЕ ЗАСЧИТЫВАТЬ ВЗЯТИЕ ВОРОТ. «Шайба покинула площадку, гола нет.», - заключил один из главных арбитров встречи.
А арбитров интересует не взятие ворот, а пересменка хозяев. Судя по повтору, есть у них подозрение, что в момент гола, на льду было шесть игроков «Сибири».
Затягивается совещание главных арбитров с судьей-видеоголом. ЛДС «Сибирь» начинает свистеть в сторону арбитров.
Но судьи немного другого мнения. Арбитры встречи, Андрис Ансонс и Александр Соин отправились смотреть игровой момент на предмет правильности взятия ворот.
18 мин - Опасно у ворот Демченко. Три попытки понадобилась хозяевам, чтобы «затолкать» шайбу в угол ворот челябинцев, после чего Джордан Карон сравнивает счет.
17 мин - Теперь уже «Трактор» провел небольшую позиционную атаку, которая закончилась выходом к воротам Красикова, но вратарь новосибирцев шайбу отбил.
16 мин - Продолжает наседать на ворота челябинцев «Сибирь», но Демченко эффектным движением забирает шайбу в ловушку.
«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
15 мин - Активная игра сибиряков в зоне атаки дает свои плоды. Воспитанник челябинского хоккея Дмитрий Саюстов наносил бросок с очень близкой дистанции. Демченко в игре.
14 мин - Бросок по воротам Демченко с ходу, справляется наш голкипер. Затем следует еще один момент, где Василий уже по-настоящему «тащит», оставляя ворота в неприкосновенности.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Григорий Желдаков, команда «Трактор».
13 мин - Продолжают атаковать хозяева. Как итог, Григорий Желдаков нарушает правила и отправляется отдыхать на скамейку штрафников.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
12 мин - Расположились сибиряки в зоне «Трактора». Бросок по воротам попадает в игрока челябинцев и шайба выходит из зоны.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Андрей Ерофеев, команда «Трактор».
11 мин - Выходил Жильбер Брюле к воротам Демченко. Подцепил канадца клюшкой Андрей Ерофеев, и отправился отдыхать на 2 минуты.
10 мин - Игра в зоне «Сибири», но удается хозяевам площадки нейтрализовать угрозу.
9 мин - И вновь опасно у ворот Красикова, но судья останавливает игру, поскольку Пол Щехура находился во вратарской площади.
ГОЛ! Шайбу забросил Егор Дугин, команда «Трактор».
8 мин - Ответная атака «черно-белых». Александр Шаров бросает в створ, шайба отскакивает в угол, где Егор Дугин ловит отскок и забивает своей бывшей команде!
7 мин - Длинный пас проходит между защитниками челябинцев, и игрок «Сибири» Шейн Принс выходит один на один с Демченко. Василий щитком отбивает шайбу в угол.
6 мин - Нагружают оборону друг-друга команды, и пока что надо отметить обоих голкиперов, которые справляются с нагрузкой.
5 мин - В позиционной атаке «Трактор». Наброс в сторону ворот Красикова, шайба уходит в угол.
4 мин - Опасный выход Жильбера Брюле к воротам «Трактора». Канадец финтом обошел нескольких игроков челябинской команды, но не смог переиграть Василия Демченко.
3 мин - Бросок в дальний угол с кистей от Семена Кокуева, неточно. Далее следует позиционная атака, но шайба потеряна.
2 мин - Первый бросок в створ в исполнении «Сибири» Демченко на месте. После борьбы в углу, шайба покидает пределы зоны гостей.
1 мин - Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Трактора». Матч начался. Челябинцы попробовали уйти в быструю атаку, но хозяева перехватили шайбу.
НАЧАЛО МАТЧА.
Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после чего начнется игра.
Стартовые составы команд на сегодняшний матч.
Добрый день, дорогие читатели 1obl.ru! Сегодня, 8 декабря, «Трактор» проведет свой последний матч перед пацзой на Кубок Первого Канала по хоккею. Соперникам «черно-белой» дружины станет новосибирская сибирь, с которой челябинцы уже встречались в этом сезоне. Тогда, 16 октября, упорное противостояние закончилось победой «Трактора», но только в серии буллитов. В гостях будет еще сложнее, ведь неуступчивая «Сибирь» на свеом льду создает проблемы даже грандам КХЛ.