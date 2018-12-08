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/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сибири». Текстовая трансляция

КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сибири». Текстовая трансляция

Челябинцы встретятся с одной из самых неуступчивых команд лиги.
сегодня в 15:20
  |  Хоккей

1:2

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Нарезка лучших моментов игры. Следующий матч челябинцы проведут 17 декабря, и снова в гостях, против нижнекамского «Нефтехимика». А на сегодня у нас все, до скорых встреч на хоккее и на сайте 1obl.ru!



Статистика матча: Броски: 98-51 ; Броски в створ: 54-23 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 21-32 ; Блокированные броски: 15-19 ; Силовые приемы: 20-10 ; Время в атаке: 15:42-07:33 ; Штраф: 2-8.

Статистика овертайма: Броски: 10-3 ; Броски в створ: 6-3 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 1-6 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 1-0 ; Время в атаке: 01:34-01:04 ; Штраф: 2-2.

ГОЛ! Шайбу забросил Пол Щехура, команда «Трактор».

65 мин - Последние секунды овертайма. БРОСОК ПОЛА ЩЕХУРЫ, И ШАЙБА ЗАЛЕТАЕТ В ВОРОТА! ПОБЕДА «ТРАКТОРА»!

ТАЙМ-АУТ, команда «Сибирь».

УДАЛЕНИЕ. За грубую игру, на 2 минуты удален Жильбер Брюле, команда «Сибирь».

65 мин - Выход  в атаку и бросок Эндунда, Красиков в игре. Атака хозяев 3 в 2, но судья останавливает встречу. Впервые в этом матче удален игрок «Сибири».

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

64 мин - Бросок совершает Павел Воробей, Демченко в игре.

63 мин - Еще один опасный бросок, Демченко отбивает щитком, после чего Александр Шаров выходит в атаку, но не получается забить. Более того, Шаров оказывается на льду. Судейский свисток молчит, а игрок «Трактора» самостоятельно поднимается со льда и катит на скамейке запасных.

62 мин - Мощный бросок Брюле от синей, мимо. Затем с той же позиции бросает Пелтола, Демченко отбивает, после чего шайба выходит из зоны.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Ник Бэйлен, команда «Трактор».

62 мин - Продолжают атаковать гости, но следует ошибка Ника Бэйлена и выход 2 в 1, который наш легионер вынужден останавливать нарушением правил.

61 мин - Начался овертайм, и тут же следует бросок сходу от Шейна Принса. Демченко в игре. После вбрасывания шайба досталась челябинцам. Бросок низом от Бэйлена, мимо.

НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА.

Статистика 3-го периода: Броски: 23-16 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 04:03-01:50 ; Штраф: 0-2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин - Последние секунды периода «Сибирь» проводит в атаке, но не успевают новосибирцы сделать бросок.

59 мин - Атака «Трактора». Красиков в игре.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

57 мин - Активный прессинг от игроков «Сибири». 

56 мин - Упрощают игру сибиряки, и наносят опасный бросок. Демченко справляется.

55 мин - Опасный момент у Стоа, Красиков надежен.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

53 мин - Меньше половины минуты осталось у игроков «Сибири» на реализацию большинства.

52 мин - Активно играют защитники челябинцев. Хозяевам долго не удавалось закрепиться в зоне, а единственный бросок удалось сделать только в атаке с ходу. Демченко справился с броском.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Александр Шаров, команда «Трактор».

51 мин - Активно прессинговал в чужой зоне Александр Шаров, но перестарался и нарушил правила.

50 мин - Позиционка челябинцев. Наброс Ника Бэйлена, и Семен Кокуев совместно с Александром Шаровым пытались «затолкать» шайбу в ворота Красикова, но вратарь новосибирцев не дал им сделать этого.

49 мин - «Трактор» предпринял попытку атаки, но все закончилось потерей и контратакой от хозяев, которую нейтрализовали защитники челябинцев.

48 мин - ГОРЯЧО У ВОРОТ ДЕМЧЕНКО. Максим Казаков имел момент на все 100%, но не сумел он попасть по шайбе.

47 мин - Борьба у бортов в зоне «Трактора» переходит в среднюю зону, затем в зону хозяев, но лайнсмен фиксирует «вне игры».

46 мин - Пока что больше времени в атаке проводят игроки «Сибири». 

45 мин - Момент у хозяев. Бросок с ближней дистанции, шайба идет верхом.

44 мин - Опасно бросает Кристиан Томас. Красиков неудачно отбивает, но шайба не попадает в ворота.

43 мин - Попытка закрепиться в зоне «Трактора» от хозяев, удается челябинцам отбиться.

42 мин - Сибиряки в атаке. Бросок верхом от Михайлова, Демченко отбивает.

41 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 35-15 ; Броски в створ: 18-6 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 7-6 ; Блокированные броски: 6-8 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 05:05-02:09 ; Штраф: 0-0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Еще серия неприятных бросков от новосибирцев на последней минуте, надежна оборона «Трактора».

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - Опасно у ворот «Трактора». Демченко выручает.

38 мин - После забитого гола обе команды окончательно стали играть без средней зоны. Сейчас с шайбой хозяева, пытаются они начать позиционную атаку.

37 мин - Ответ челябинцев. С ходу бросает Марсель Шолохов, в шпагате растягивается Красиков, отводя угрозу от ворот.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Владимир Первушин, команда «Сибирь».

36 мин - Выход 2 в 1 от новосибирцев. Бросок - мимо ворот. В повторной атаке следует бросок, и шайба все-таки попадает в ворота «Трактора».



35 мин - Игра в зоне хозяев, наброс Ника Бэйлена, но шайба выходит из зоны.

34 мин - Позиционная атака «Сибири», Демченко в игре.

33 мин - Серия обоюдоострых опасных моментов.

32 мин - Бросок верхом от Йонаса Энлунда, шайбу плечом отбивает Красиков. Тут же следует опасный момент у ворот Демченко, который вновь не дает игровому снаряду оказаться в воротах. 

31 мин - Попытка прохода к воротам хозяев от Егора Дугина остановлена защитниками «Сибири». Далее следует бросок от Наумова, Демченко накрывает шайбу ловушкой.

30 мин - «С мясом» пытаются игроки хозяев затолкать шайбу в ворота Демченко. Стеной стоит Василий, не давая шайбе зайти в ворота. После вбрасывания, Антон Глинкин самоотверженно ложится под шайбу, которая попадает ему в конек.

29 мин - Опасный бросок Щехуры, шайба не попадает в ворота. 

28 мин - Активно играют обе команды. За первую половину второго периода было минимальное количество остановок. И вот сейчас, дальний бросок верхом от игрока хозяев, Демченко фиксирует шайбу в ловушку.

27 мин - Борьба в зоне «Сибири». Бросок Исаева попадает точно защитника хозяев.

26 мин - Настоящий пожар у ворот «Трактора», и только Василий Демченко в очередной раз спасает ворота челябинцев.

25 мин - Бросок их под игрока от Кристиана Томаса. Шайба попадает прямо в ловушку Алексея Красикова.

24 мин - Выход 2 в 1 от игроков «Трактора». Бросок Игоря Исаева, шайба идет мимо.

23 мин - Бросок с дальней дистанции, шайба летит мимо ворот. Затем очередной опасный момент вблизи владений Демченко, с которым уверенно справляется вратарь «черно-белых».

22 мин - Хозяева с шайбой, но пока что вся игра идет у бортов.

21 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Сибири».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 30-17 ; Броски в створ: 17-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 7-2 ; Время в атаке: 05:00-02:30 ; Штраф: 0-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Атака «Трактора» по правому флангу, но шайба переходит хозяевам, после чего вновь следует попытка позиционной атаки «Сибири». Бросок Дмитрия Саюстова, Василий Демченко в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - Возобновилась игра, после чего хозяева пошли в атаку, но шайба застряла у лицевого борта, после чего игроки «Трактора» вывели ее в среднюю зону.
   
Судьи посмотрели момент, связались с так называемой «Военной комнатой» в Москве и приняли решение НЕ ЗАСЧИТЫВАТЬ ВЗЯТИЕ ВОРОТ. «Шайба покинула площадку, гола нет.», - заключил один из главных арбитров встречи.
 
А арбитров интересует не взятие ворот, а пересменка хозяев. Судя по повтору, есть у них подозрение, что в момент гола, на льду было шесть игроков «Сибири».

Затягивается совещание главных арбитров с судьей-видеоголом. ЛДС «Сибирь» начинает свистеть в сторону арбитров. 

Но судьи немного другого мнения. Арбитры встречи, Андрис Ансонс и Александр Соин отправились смотреть игровой момент на предмет правильности взятия ворот.

18 мин - Опасно у ворот Демченко. Три попытки понадобилась хозяевам, чтобы «затолкать» шайбу в угол ворот челябинцев, после чего Джордан Карон сравнивает счет.

17 мин - Теперь уже «Трактор» провел небольшую позиционную атаку, которая закончилась выходом к воротам Красикова, но вратарь новосибирцев шайбу отбил.

16 мин - Продолжает наседать на ворота челябинцев «Сибирь», но Демченко эффектным движением забирает шайбу в ловушку.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин - Активная игра сибиряков в зоне атаки дает свои плоды. Воспитанник челябинского хоккея Дмитрий Саюстов наносил бросок с очень близкой дистанции. Демченко в игре.

14 мин -  Бросок по воротам Демченко с ходу, справляется наш голкипер. Затем следует еще один момент, где Василий уже по-настоящему «тащит», оставляя ворота в неприкосновенности. 

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Григорий Желдаков, команда «Трактор».

13 мин - Продолжают атаковать хозяева. Как итог, Григорий Желдаков нарушает правила и отправляется отдыхать на скамейку штрафников. 

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

12 мин - Расположились сибиряки в зоне «Трактора». Бросок по воротам попадает в игрока челябинцев и шайба выходит из зоны.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Андрей Ерофеев, команда «Трактор».

11 мин - Выходил Жильбер Брюле к воротам Демченко. Подцепил канадца клюшкой Андрей Ерофеев, и отправился отдыхать на 2 минуты.

10 мин - Игра в зоне «Сибири», но удается хозяевам площадки нейтрализовать угрозу.

9 мин - И вновь опасно у ворот Красикова, но судья останавливает игру, поскольку Пол Щехура находился во вратарской площади.

ГОЛ! Шайбу забросил Егор Дугин, команда «Трактор».

8 мин - Ответная атака «черно-белых». Александр Шаров бросает в створ, шайба отскакивает в угол, где Егор Дугин ловит отскок и забивает своей бывшей команде!



7 мин - Длинный пас проходит между защитниками челябинцев, и игрок «Сибири» Шейн Принс выходит один на один с Демченко. Василий щитком отбивает шайбу в угол.

6 мин - Нагружают оборону друг-друга команды, и пока что надо отметить обоих голкиперов, которые справляются с нагрузкой.

5 мин - В позиционной атаке «Трактор». Наброс в сторону ворот Красикова, шайба уходит в угол.

4 мин - Опасный выход Жильбера Брюле к воротам «Трактора». Канадец финтом обошел нескольких игроков челябинской команды, но не смог переиграть Василия Демченко.

3 мин - Бросок в дальний угол с кистей от Семена Кокуева, неточно. Далее следует позиционная атака, но шайба потеряна.

2 мин - Первый бросок в створ в исполнении «Сибири» Демченко на месте. После борьбы в углу, шайба покидает пределы зоны гостей.

1 мин - Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Трактора». Матч начался. Челябинцы попробовали уйти в быструю атаку, но хозяева перехватили шайбу.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после чего начнется игра.

Стартовые составы команд на сегодняшний матч.


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Добрый день, дорогие читатели 1obl.ru! Сегодня, 8 декабря, «Трактор» проведет свой последний матч перед пацзой на Кубок Первого Канала по хоккею. Соперникам «черно-белой» дружины станет новосибирская сибирь, с которой челябинцы уже встречались в этом сезоне. Тогда, 16 октября, упорное противостояние закончилось победой «Трактора», но только в серии буллитов. В гостях будет еще сложнее, ведь неуступчивая «Сибирь» на свеом льду создает проблемы даже грандам КХЛ.


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Комментарии

leo
18:29, 08.12.2018
трактор СПАСИБО ЗА РЕЗУЛЬТАТ! МОЛОДЦЫ! ЛЮБИМ, ВЕРИМ, ПОДДЕРЖИМ!

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