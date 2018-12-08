/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сибири». Текстовая трансляция

1:2

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Нарезка лучших моментов игры. Следующий матч челябинцы проведут 17 декабря, и снова в гостях, против нижнекамского «Нефтехимика». А на сегодня у нас все, до скорых встреч на хоккее и на сайте 1obl.ru!Броски: 98-51 ; Броски в створ: 54-23 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 21-32 ; Блокированные броски: 15-19 ; Силовые приемы: 20-10 ; Время в атаке: 15:42-07:33 ; Штраф: 2-8.Броски: 10-3 ; Броски в створ: 6-3 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 1-6 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 1-0 ; Время в атаке: 01:34-01:04 ; Штраф: 2-2.Последние секунды овертайма.Выход в атаку и бросок Эндунда, Красиков в игре. Атака хозяев 3 в 2, но судья останавливает встречу. Впервые в этом матче удален игрок «Сибири».Бросок совершает Павел Воробей, Демченко в игре.Еще один опасный бросок, Демченко отбивает щитком, после чего Александр Шаров выходит в атаку, но не получается забить. Более того, Шаров оказывается на льду. Судейский свисток молчит, а игрок «Трактора» самостоятельно поднимается со льда и катит на скамейке запасных.Мощный бросок Брюле от синей, мимо. Затем с той же позиции бросает Пелтола, Демченко отбивает, после чего шайба выходит из зоны.Продолжают атаковать гости, но следует ошибка Ника Бэйлена и выход 2 в 1, который наш легионер вынужден останавливать нарушением правил.- Начался овертайм, и тут же следует бросок сходу от Шейна Принса. Демченко в игре. После вбрасывания шайба досталась челябинцам. Бросок низом от Бэйлена, мимо.Броски: 23-16 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 04:03-01:50 ; Штраф: 0-2.Последние секунды периода «Сибирь» проводит в атаке, но не успевают новосибирцы сделать бросок.Атака «Трактора». Красиков в игре.Активный прессинг от игроков «Сибири».Упрощают игру сибиряки, и наносят опасный бросок. Демченко справляется.Опасный момент у Стоа, Красиков надежен.Меньше половины минуты осталось у игроков «Сибири» на реализацию большинства.Активно играют защитники челябинцев. Хозяевам долго не удавалось закрепиться в зоне, а единственный бросок удалось сделать только в атаке с ходу. Демченко справился с броском.Активно прессинговал в чужой зоне Александр Шаров, но перестарался и нарушил правила.Позиционка челябинцев. Наброс Ника Бэйлена, и Семен Кокуев совместно с Александром Шаровым пытались «затолкать» шайбу в ворота Красикова, но вратарь новосибирцев не дал им сделать этого.«Трактор» предпринял попытку атаки, но все закончилось потерей и контратакой от хозяев, которую нейтрализовали защитники челябинцев.Борьба у бортов в зоне «Трактора» переходит в среднюю зону, затем в зону хозяев, но лайнсмен фиксирует «вне игры».Пока что больше времени в атаке проводят игроки «Сибири».Момент у хозяев. Бросок с ближней дистанции, шайба идет верхом.Попытка закрепиться в зоне «Трактора» от хозяев, удается челябинцам отбиться.Сибиряки в атаке. Бросок верхом от Михайлова, Демченко отбивает.Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора».Броски: 35-15 ; Броски в створ: 18-6 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 7-6 ; Блокированные броски: 6-8 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 05:05-02:09 ; Штраф: 0-0.Еще серия неприятных бросков от новосибирцев на последней минуте, надежна оборона «Трактора».Опасно у ворот «Трактора». Демченко выручает.После забитого гола обе команды окончательно стали играть без средней зоны. Сейчас с шайбой хозяева, пытаются они начать позиционную атаку.Ответ челябинцев. С ходу бросает Марсель Шолохов, в шпагате растягивается Красиков, отводя угрозу от ворот.Игра в зоне хозяев, наброс Ника Бэйлена, но шайба выходит из зоны.Позиционная атака «Сибири», Демченко в игре.Серия обоюдоострых опасных моментов.Бросок верхом от Йонаса Энлунда, шайбу плечом отбивает Красиков. Тут же следует опасный момент у ворот Демченко, который вновь не дает игровому снаряду оказаться в воротах.Попытка прохода к воротам хозяев от Егора Дугина остановлена защитниками «Сибири». Далее следует бросок от Наумова, Демченко накрывает шайбу ловушкой.«С мясом» пытаются игроки хозяев затолкать шайбу в ворота Демченко. Стеной стоит Василий, не давая шайбе зайти в ворота. После вбрасывания, Антон Глинкин самоотверженно ложится под шайбу, которая попадает ему в конек.шайба не попадает в ворота.Активно играют обе команды. За первую половину второго периода было минимальное количество остановок. И вот сейчас, дальний бросок верхом от игрока хозяев, Демченко фиксирует шайбу в ловушку.Борьба в зоне «Сибири». Бросок Исаева попадает точно защитника хозяев.Настоящий пожар у ворот «Трактора», и только Василий Демченко в очередной раз спасает ворота челябинцев.Бросок их под игрока от Кристиана Томаса. Шайба попадает прямо в ловушку Алексея Красикова.Бросок с дальней дистанции, шайба летит мимо ворот. Затем очередной опасный момент вблизи владений Демченко, с которым уверенно справляется вратарь «черно-белых».Хозяева с шайбой, но пока что вся игра идет у бортов.Стартовое вбрасывание за игроками «Сибири».Броски: 30-17 ; Броски в створ: 17-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 7-2 ; Время в атаке: 05:00-02:30 ; Штраф: 0-4.Атака «Трактора» по правому флангу, но шайба переходит хозяевам, после чего вновь следует попытка позиционной атаки «Сибири». Бросок Дмитрия Саюстова, Василий Демченко в игре.- Возобновилась игра, после чего хозяева пошли в атаку, но шайба застряла у лицевого борта, после чего игроки «Трактора» вывели ее в среднюю зону.Судьи посмотрели момент, связались с так называемой «Военной комнатой» в Москве и приняли решение. «Шайба покинула площадку, гола нет.», - заключил один из главных арбитров встречи.А арбитров интересует не взятие ворот, а пересменка хозяев. Судя по повтору, есть у них подозрение, что в момент гола, на льду было шесть игроков «Сибири».Затягивается совещание главных арбитров с судьей-видеоголом. ЛДС «Сибирь» начинает свистеть в сторону арбитров.Опасно у ворот Демченко. Три попытки понадобилась хозяевам, чтобы «затолкать» шайбу в угол ворот челябинцев, после чего Джордан Карон сравнивает счет.Теперь уже «Трактор» провел небольшую позиционную атаку, которая закончилась выходом к воротам Красикова, но вратарь новосибирцев шайбу отбил.Продолжает наседать на ворота челябинцев «Сибирь», но Демченко эффектным движением забирает шайбу в ловушку.Активная игра сибиряков в зоне атаки дает свои плоды. Воспитанник челябинского хоккея Дмитрий Саюстов наносил бросок с очень близкой дистанции. Демченко в игре.Продолжают атаковать хозяева. Как итог, Григорий Желдаков нарушает правила и отправляется отдыхать на скамейку штрафников.Расположились сибиряки в зоне «Трактора». Бросок по воротам попадает в игрока челябинцев и шайба выходит из зоны.Выходил Жильбер Брюле к воротам Демченко. Подцепил канадца клюшкой Андрей Ерофеев, и отправился отдыхать на 2 минуты.Игра в зоне «Сибири», но удается хозяевам площадки нейтрализовать угрозу.И вновь опасно у ворот Красикова, но судья останавливает игру, поскольку Пол Щехура находился во вратарской площади.Ответная атака «черно-белых». Александр Шаров бросает в створ, шайба отскакивает в угол, где Егор Дугин ловит отскок и забивает своей бывшей команде!Длинный пас проходит между защитниками челябинцев, и игрок «Сибири» Шейн Принс выходит один на один с Демченко. Василий щитком отбивает шайбу в угол.Нагружают оборону друг-друга команды, и пока что надо отметить обоих голкиперов, которые справляются с нагрузкой.В позиционной атаке «Трактор». Наброс в сторону ворот Красикова, шайба уходит в угол.Опасный выход Жильбера Брюле к воротам «Трактора». Канадец финтом обошел нескольких игроков челябинской команды, но не смог переиграть Василия Демченко.Бросок в дальний угол с кистей от Семена Кокуева, неточно. Далее следует позиционная атака, но шайба потеряна.Первый бросок в створ в исполнении «Сибири» Демченко на месте. После борьбы в углу, шайба покидает пределы зоны гостей.Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Трактора». Матч начался. Челябинцы попробовали уйти в быструю атаку, но хозяева перехватили шайбу.Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после чего начнется игра.Стартовые составы команд на сегодняшний матч.









Добрый день, дорогие читатели 1obl.ru! Сегодня, 8 декабря, «Трактор» проведет свой последний матч перед пацзой на Кубок Первого Канала по хоккею. Соперникам «черно-белой» дружины станет новосибирская сибирь, с которой челябинцы уже встречались в этом сезоне. Тогда, 16 октября, упорное противостояние закончилось победой «Трактора», но только в серии буллитов. В гостях будет еще сложнее, ведь неуступчивая «Сибирь» на свеом льду создает проблемы даже грандам КХЛ.