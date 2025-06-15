Челябинские баскетболисты стали призерами Sirius Cup Junior в Сочи

12-летние ребята из клуба «Курчатов» завоевали серебряные медали международного турнира

Удивительный результат показала команда «Курчатов U12» на международном турнире Sirius Cup Junior по баскетболу 3×3 в Сочи. Челябинские ребята впервые отправились на такие представительные соревнования, проиграли в первом же матче, но собрались дошли до финала и завоевали серебряные медали турнира. Как они готовились к матчам, делали правильные выводы из поражений и удивили соперников — в репортаже с места событий корреспондента ИА «Первое областное».

Важно отметить, что турниров по баскетболу 3×3 в нашей стране проводится великое множество. Но участвуют в них профессиональные взрослые команды. А вот так, чтобы в одном месте собрать сильнейших 12-летних ребят из восьми стран — это большое событие для этого вида спорта. Команды из России, Бразилии, Китая, Египта, Сербии, Беларуси, Казахстана и Узбекистана приняли участие в первом международном турнире Sirius Cup Junior в Сочи.

«Я впервые на подобном событии, но впечатлен атмосферой и антуражем турниров 3×3. Понравились матчи детей, у них столько эмоций! Ребята стараются, бьются искренне. Посмотрел на них и вспомнил свое детство. Я тоже когда-то играл во дворе в стритбол. Но в мое время подобных турниров не проводили, не говоря уже о международных. Здорово, что нынешнее поколение получает возможность сыграть на одной площадке со своими сверстниками, обменяться опытом, получить новые впечатления», — рассказал автору строк руководитель Департамента сборных команд РФБ Сергей Моня.

На такой крутой турнир прибыли челябинские ребята. В составе команды «Курчатов U20» заявлены были Матвей Боев, Дмитрий Петров, Александр Жуканов (все — из СШОР «Олимп», тренер Алексей Бадер), а также Виталий Дорочинин (СШ № 8, тренер Сергей Горбатов). Разумеется, все они играют в классический баскетбол 5×5.

Что касается формата 3×3, то для них он не знаком. Тренироваться и готовиться к Sirius Cup Junior они начали всего за две недели до его старта. Было несколько этапов отбора. По словам старшего тренера команды Алексея Бадера, изначально в списке было 20 человек. Из них отобрали шестерых, ну а затем Василий Гладышев и Станислав Сотников сделали свой выбор в пользу четырех ребят.

Первый матч у ребят против команды «Jiangxi» из Китая откровенно не получился. Особенно первая его половина. Ребята из Поднебесной захватили лидерство, долгое время вели в счете, достигая преимущество в «+5». Лишь в концовке челябинцы сократили отставание в счете до минимума, но на большее их не хватило. В итоге 8:10 не в нашу пользу.

«Для наших ребят это первый турнир такого уровня. Конечно, волнение сказалось. Мы плохо начали поединок, многое не получилось. Затем нашли свою игру, но было уже поздно. Турнир классный, соперники хорошие, есть интересные и сильные ребята. Будем с ними бороться и биться на победу», — отметил тренер команды «Курчатов U12» Алексей Бадер автору строк после поражения.

Кто бы мог тогда подумать, что ребята сделают выводы из поражения, соберутся и проявят уральский характер?! В следующем поединке им предстояло сыграть с соперниками из Минска. Игра поначалу тоже складывалась для челябинцев нелегко. Но затем пошли броски, лучше они стали действовать в обороне. В итоге — 11:7 и «Курчатов U20» со второго места в группе вышел в четвертьфинал.

В играх на выбывание челябинцы показали себя с лучшей стороны. Сначала они в непростом поединке выиграли у «Пармы Джуниор» из Перми (9:4), а затем был полный драматизма полуфинал с командой «Александрия» из Египта. Соперники оказались достойными друг друга. Поединок получился абсолютно равным. Ни одна из команд не вела в счете хотя бы «+2».

Юноши из Египта лидировали большую часть времени, но в конце предпоследней минуты Матвей Боев с шестой попытки, наконец, попал из-за дуги — 7:6! Он же вывел челябинцев вперед в последний раз в основное время, но «Александрия» вновь восстановила равенство. Исход противостояния решался в послематчевых штрафных бросках (в состязаниях среди детей нет овертаймов). Здесь удачливее оказались челябинцы, они — в финале!

Баскетбол 3×3. Sirius Cup Junior. Результаты:

Групповой этап.

Группа А.

«Jiangxi» (Китай) — «Курчатов» (Челябинск) — 10:8.

«Minsk» (Беларусь) — «Курчатов» (Челябинск) — 7:11.

«Jiangxi» (Китай) — «Minsk» (Беларусь) — 9:3.

Группа В.

«Русичи» (Курск) — «Alexandria» (Египет) — 2:7.

«Barys Atyrau» (Казахстан) — «Alexandria» (Египет) — 3:7.

«Русичи» (Курск) — «Barys Atyrau» (Казахстан) — 5:2.

Группа С.

«Парма Джуниор» (Пермь) — «Fergana Team» (Узбекистан) — 14:3.

«KK Ras Belgrade» (Сербия) — «Fergana Team» (Узбекистан) — 8:4.

«Парма Джуниор» (Пермь) — «KK Ras Belgrade» (Сербия) — 8:7.

Группа D.

«Khimki Power» (Химки) — «De Rosis» (Бразилия) — 12:2.

«Сириус» (Сочи) — «De Rosis» (Бразилия) — 8:1.

«Khimki Power» (Химки) — «Сириус» (Сочи) — 9:3.

Четвертьфиналы.

«Jiangxi» (Китай) — «KK Ras Belgrade» (Сербия) — 9:2.

«Khimki Power» (Химки) — «Русичи» (Курск) — 7:6.

«Alexandria» (Египет) — «Сириус» (Сочи) — 13:0.

«Парма Джуниор» (Пермь) — «Курчатов» (Челябинск) — 4:9.

Полуфиналы.

«Jiangxi» (Китай) — «Khimki Power» (Химки) — 10:5.

«Alexandria» (Египет) — «Курчатов» (Челябинск) — 9:10.

Финал. «Jiangxi» (Китай) — «Курчатов» (Челябинск) — 12:3.

Увы, на решающий поединок у парней из «Курчатова U12» просто не хватило сил — уж слишком много было отдано на победу в полуфинале. Да и соперник, стоит признать, оказался сильнее. Все те же ребята из «Jiangxi» вновь выиграли у челябинцев, теперь со счетом 3:12. Команда из Китая, не потерпев ни одного поражения, стала первым победителем Sirius Cup Junior.

Но спасибо и нашим челябинским парням. Они хоть и уступили, но сыграли здорово! И заслуженно стали обладателями серебряных медалей. Отрадно осознавать, что у челябинского баскетбола растет достойная смена. И кто знает, через 6-10 лет кто-то из нынешних ребят будет составлять основу взрослой команды «Курчатов».