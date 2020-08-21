«Умные» обруч и боксерскую перчатку создали челябинские школьники

Изобретениями уже заинтересовались зарубежные спортивные компании.

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Челябинские школьники создали «умные» обруч и перчатку в технопарке «Кванториум». Суть изобретений в том, что обычные предметы снабдили электронной «начинкой», после чего они приобрели новые функции.

«За основу мы взяли простой обруч, купленный в интернет-магазине. Главным критерием было чтобы он был полый внутри, чтобы мы могли поместить туда электронную начинку», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ ученик центра технического творчества Максим Пьянков.

Благодаря тому, что внутри обруча появились механизмы, стало реальным посчитать, сколько раз обруч прокрутился, сколько калорий было сожжено, а также дневную норму подобной нагрузки на человека.

Еще одно изобретение — боксерская перчатка, которая может измерить силу удара.

«Если мы постараемся ударить, просто в воздух, то он с некой задержкой покажет как это будет. Электроника не мешает, моя рука свободно ходит, все находится здесь», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ педагог дополнительного образования Алексей Валеев.

Перчаткой уже заинтересовалась спортивная компания из Пакистана.

«Сейчас они вышли на совершенно другой уровень. Они делают реальные образцы, и изобретениями наших воспитанников заинтересовались зарубежные фирмы. У нас заключено соглашение и сейчас получен опытный образец который проходит сертификацию для российского рынка», — отмечает руководитель регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Обруч и перчатка можно будет купить в спортивных магазинах уже к концу 2020 года. Стоить они будут в пределах от 1000 до 3000 рублей.