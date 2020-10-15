Боксёры Челябинской области завоевали 12 медалей на чемпионате УрФО

Соревнования проходили во дворце «Метар-спорт».

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Южноуральские боксёры завоевали 12 медалей на чемпионате УрФО, который проходил с 7 по 19 октября в Челябинске во дворце «Метар-спорт». В активе спортсменов региона — 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых наград. Челябинские боксёры отличились в семи весовых категориях.



Соревнования из-за текущей эпидобстановки проходили без зрителей. В них, помимо южноуральцев, участвовали боксёры из Свердловской, Курганской, Тюменской областей и ХМАО-Югры.

«Чемпионами УрФО стали Виталий Котов (81 кг) и Андрей Стоцкий (свыше 91 кг). Серебро оказалось у Дмитрия Калмыкова (49 кг), Айдара Тимербаева (52 кг), Владислава Белова (57 кг), Арстана Умбиткулова (69 кг) и Антона Кудинова (91 кг). Бронзу получили Нурлан Шахумбетов (49 кг), Никита Якушев (52 кг), Юрий Белов (57 кг), Егор Смольников (91 кг) и Тарас Олещук (свыше 91 кг)»,— рассказал сайту «Первый областной» пресс-атташе Федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко.

Состязания были отборочными на чемпионат России по боксу. Он состоится с 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге. Именно по итогам этих стартов будет сформирован состав сборной страны для подготовки к Олимпиаде-2021 в Токио.