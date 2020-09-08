«Самая сильная женщина мира» из Магнитогорска установила новый рекорд

Екатерина Зайцева подняла штангу в 215 килограммов.

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Уроженка Магнитогорска Екатерина Зайцева, обладающая титулом «Самой сильной женщины мира» установила новый рекорд. Она подняла штангу весом 215 килограммов.



Спортсменка из Магнитогорска обновила не только личный, но и мировой рекорд на чемпионате в Суздале. В первой попытке Екатерина Зайцева взяла вес в 205 килограммов, затем ей покорилась отметка в 215 кг. На третий подход женщина задала вес в 222,5 килограмма, но взять его не смогла. Своими результатами Екатерина Зайцева поделилась на странице в инстаграме.

«Национальный чемпионат памяти Элиты России Екатерины Пузыренко, город Суздаль! 1-205, 2-215. 3-222,5! Обновила свой результат и мировой рекорд!! Спасибо моему тренеру за подготовку, друзьям за поддержку», — написала на своей странице Екатерина Зайцева.

Отметим, что местом проведения национального чемпионата памяти элиты России Екатерины Пузыренко является Суздаль. Обычно соревнования проходят в июне, но из-за пандемии они были перенесены на сентябрь. Отметим, помимо веса в 215 килограмм уроженка Магнитогорска стала обладателем диплома «лучший спортсмен года» за жим лёжа в многослойной экипировке. Здесь Екатерина Зайцева взяла вес в 195 килограмм.