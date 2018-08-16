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/ Российские футболисты поднялись на 21 пункт в рейтинге ФИФА

Российские футболисты поднялись на 21 пункт в рейтинге ФИФА

Команда Станислава Черчесова улучшила позиции в мировом футболе.
сегодня в 17:54
  |  Спорт

Сборная России по футболу поднялась с 70 на 49 место в обновлённом рейтинге ФИФА. Команда Станислава Черчесова показала лучший результат роста среди национальных сборных, поднявшись в списке на 21 позицию.

Количество очков в рейтинге зависит от выступлений сборной за последние 4 года. Нынешняя система, введённая в этом году, основана на прибавлении или вычитании очков по специальной формуле после каждого проведённого командой матча. Специальная программа отнимает фактический результат игры от ожидаемого, затем получившийся показатель умножается на коэффициент важности и суммируется с рейтингом команды до матча.

Лидерами среди сборных стали Французы, которые выиграла прошедший в России мундиаль. На втором месте расположились Бельгийцы, замыкают тройку лучших футболисты Бразилии. Хорваты, ставшие вторыми на чемпионате мира, заняли 4 строчку.

Напомним, сборная России, на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии в серии пенальти. До этого, в 1/8 турнира была обыграна Испания, а на групповом этапе российские футболисты победили команды Саудовской Аравии и Египта.

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