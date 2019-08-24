Алексей Текслер поболел за ФК «Челябинск»

Глава региона пришел на футбольный матч Челябинск - Ульяновск вместе с семьей.

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На домашнем поле ФК «Челябинск» встретился с ульяновской «Волгой». Первый тайм противники закончили со счетом 0:0. Счет открыл Владислав Дубровский уже во второй половине матча. На сайте ФК «Челябинск» первый гол в шутку связывают с появлением на трибунах главы региона и его семьи. Алексей Текслер приехал поболеть за родную команду вместе с женой и сыном. Болельщики на время даже отвлеклись от хода игры и «облепили» руководителя области с просьбами о фото и автографов.

А в это время на поле разыгрывались нешуточные страсти. Челябинские футболисты несколько раз атаковали ворота соперников, но мяч никак не хотел залетать в ворота. Опасные атаки и грамотная защита, на поле соревновались практически равные соперники.

«Матч получился интересным, интригующим. Ребята молодцы. То, что нашли в себе силы в концовке, когда их уже не было, сравнять счет. То, что не радует — это как мы пропускаем мячи. Тяжело нам даются забитые и очень легко мы пропускаем. Будем над этим работать, разбираться. Раньше мы славились крепкой обороной. В концовке, наверное, соперник был чуть ближе к победе. В целом результат, думаю справедливый», — оценил игру подопечных Михаил Сальников, главный тренер ФК «Челябинск».

Итогом встречи стал счет 2:2. Следующую игру Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ ФК «Челябинск» проведет в Ижевске.