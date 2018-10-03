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/ Челябинские футболисты подарил рэперу Басте именную футболку

Челябинские футболисты подарил рэперу Басте именную футболку

Артист дал концерт в ледовой арене «Трактор».
сегодня в 15:50
  |  Общество
Футбольный клуб «Челябинск» сделал необычный подарок рэперу Басте. Именную майку и шарф заказали специально для исполнителя, когда он представил свою сольную программу в столице Южного Урала.

Как вам такой трансфер? Тот случай, когда мы можем быть гостеприимными на своём поле! Подарили Басте футболку и фирменный шарф нашей команды, а он подарил Челябинску замечательный концерт! Спасибо, Василий Михайлович, это был чистый кайф! — написали представители ФК «Челябинск» в группе «Вконтакте».

Концерт известного исполнителя состоялся вчера, 2 октября, в ледовой арене «Трактор». Выступление собрало около 7 тысяч зрителей. Южноуральцы вели прямые эфире в Инстаграм, писали посты, выкладывали фото. Отметим, что рэпер Баста является руководителем творческого объединения «Газголдер» и известен такими хитами как «Моя игра», «Сансара» и «Выпускной».

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