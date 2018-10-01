/ Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Голкипер выступал за команду 15 лет.

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную России. Об этом, со ссылкой на слова голкипера, сообщает пресс-служба московской команды. Игорь Акинфеев отметил, что ему с каждым годом становится тяжелее играть и за клуб и за сборную и что важно уступить дорогу более молодым конкурентам.

15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится всё труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учётом былых травм всё больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень чётко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодёжь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады! — приводит пресс-служба ЦСКА слова Игоря Акинфеева.

Напомним, что Игорь Акинфеев дебютировал в составе футбольной сборной России в 2004 году. Вместе со сборной он становился бронзовым призером Чемпионата Европы по футболу 2008 года, а также дошел с национальной командой до четвертьфинала на домашнем Чемпионате мира.