В Копейске в 55‑й раз проведут турнир по боксу памяти Семена Хохрякова

В соревнованиях примут участие спортсмены из 22 регионов

В Копейске готовятся к проведению одних из старейших на Урале всероссийских соревнований по боксу. В этом году турнир, посвященный памяти Семена Хохрякова, состоится в 55-й раз. В нем примут участие более 90 спортсменов из 22 регионов страны. Победители соревнований смогут выполнить норматив мастера спорта, сообщает региональная Федерация бокса.



Турнир, инициатором которого стал заслуженный тренер РСФСР Эдуард Булатов, проводится с 1969 года. На протяжении 30 лет он лично руководил его организацией. Сейчас эстафету подхватили ученики Булатова, а в настоящее время организаторами выступают Федерация бокса Челябинской области и Федерация бокса Копейска.

За свою полувековую историю мемориал Хохрякова стал стартовой площадкой для многих известных боксеров, среди которых победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр и различных международных турниров. В их числе такие легенды, как Петр Галкин, Ильфат Разяпов, Геннадий Ковалев, Владимир Плетнев и Александр Митишев.

Соревнования пройдут в современном физкультурно-оздоровительном комплексе имени Эдуарда Булатова. Церемония открытия состоится 6 мая в 15:00, финальные поединки — 10 мая в 17:00.

Возрастное ограничение: 0+