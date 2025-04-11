Стали известны все участники «Финала четырех» в женской баскетбольной Высшей лиге

За чемпионский титул поборется и челябинская команда «Славянка-ЧКПЗ»

В женской баскетбольной Высшей лиге определились все участники «Финала четырех». По итогам четвертьфинальных серий стали известны команды, которые вышли в следующую стадию чемпионата. За трофей поборются челябинская команда «Славянка-ЧКПЗ», пензенская «Юность», ногинский «Спартак» и «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

«Славянка-ЧКПЗ» стала первой командой, получившей путевку в «Финал четырех» Высшей лиги. Челябинки уверенно прошли четвертьфинал, выиграв в двух матчах у «Надежды-2» из Оренбурга — 72:56 и 85:71. Накануне пробились в следующую стадию турнира еще три команды.

К сожалению, не пробились сюда баскетболистки из магнитогорского «Металлурга». Они в серии до двух побед уступили «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар (1-2). Выиграли у соперниц девушки из ногинского «Спартака» и пензенской «Юности». Таким образом, за чемпионский трофей в Высшей лиге будут бороться четыре клуба.

«Финал четырех» пройдет 26—27 апреля в Челябинске. И это будет большим событием для любителей баскетбола. На домашнем паркете «Славянка-ЧКПЗ» будет бороться за победу.

Фото: Юлия Неструева (БК «Славянка-ЧКПЗ», Челябинск)

Инфографика: Российская федерация баскетбола (russiabasket.ru)