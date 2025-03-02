Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» поделила очки с «ЧГУ-Атланта» в Высшей лиге

Челябинки вырвали победу в первом матче (71:67), но были разгромлены во втором (55:87)

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» обменялась победами с клубом «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар. В первом поединке челябинки в драматичной борьбе вырвали победу в овертайме — 71:67. А вторая игра хозяйкам площадки не удалась — соперницы из Чувашии разгромили «Славянку-ЧКПЗ» со счетом 87:55, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне челябинки провели два сложнейших поединка с лидером чемпионата — ногинским «Спартаком». В обоих встречах наши девушки проиграли, и, возможно, затратили немало физических сил. Это не могло не отразиться на игре девчат с еще одним фаворитом чемпионата — «ЧГУ-Атлантой».

Игра получилась равной, поэтому и зрелищной. В первой ее половине обе команды не обошлись без большого количества ошибок, да и в атаке не все у них получалось. Этим и можно объяснить невысокую результативность: лишь 33:32 после первых двух периодов.

У челябинок здорово вошла в игру разыгрывающая Мария Харчикова. Она умело дирижировала партнерами по команде, еще и сама в атаке была активной. Во многом благодаря ее игре челябинкам удалось перевести игру в овертайм. Ну а там в нужный момент забила Анна Ситникова, хорошо «включилась» в матч Алена Довнар. В итоге — 71:67 в пользу хозяек площадки.

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1 марта. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — 71:67 от (14:16, 19:16, 13:18, 14:10, 11:7).

«Славянка-ЧКПЗ»: Харчикова (20), Ситникова (17), Зеленцова (11), Сафонова (7), Васильева (6), Чекарева (6), Довнар (4), Строева, Огородник, Пронкина.

«ЧГУ-Атланта»: Огурцова (20), Бабкова (17), Ануфриенко (11), Коробенко (8), Косинова (5), Силанова (4), Рахимова (2), Кириленко, Ларенова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Харчикова («Славянка-ЧКПЗ»)

Главная героиня матча! Набрала 20 очков, но самое важное — включилась в игру в самый критический для команды момент. В ее активе также 5 подборов, 4 передачи и 5 перехватов. КПД — аж 31 балл!

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Сыграла не без ошибок, но дабл-дабл сделала: 17 очков и 11 подборов. Достойный показатель КПД — 25 баллов.

Олеся Огурцова («ЧГУ-Атланта»)

Лидер чебоксарской команды набрала свои «дежурные» +20 очков, а еще сделала 7 подборов. Но в целом, игроки «Славянки-ЧКПЗ» не дали «разгуляться» одному из лучших игроков Высшей лиги.

А вот повторный поединок «Славянка-ЧКПЗ» откровенно провалила. Сложно сказать, что тому стало причиной. Если в первом периоде команды еще играли на равных, то во втором челябинки сыграли ужасно, набрав лишь 5 очков!

Получив такую фору, баскетболистки «ЧГУ-Атланты», не могли ее растерять. Они еще больше упрочили преимущество во второй половине матча. К финальной сирене сделав аж +32 очка — 87:55.

2 марта. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — 55:87 (17:19, 5:20, 16:27, 17:21).

«Славянка-ЧКПЗ»: Ситникова (12), Васильева (10), Харчикова (10), Сафонова (10), Огородник (8), Строева (5), Чекарева, Пронкина, Зеленцова, Довнар.

«ЧГУ-Атланта»: Бабкова (21), Ануфриенко (15), Косинова (14), Огурцова (10), Кириленко (9), Лавренова (6), Коробенко (5), Силанова (5), Рахимова (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Бабкова («ЧГУ-Атланта»)

Была в ударе, став лидером команды в этом матче. Набрала 21 очко, сделала 9 подборов, ее КПД — 23 балла.

Мария Ануфриенко («ЧГУ-Атланта»)

Набрала 15 очков, причем все за счет дальних бросков. У нее 5 попаданий из 9 с «трешки». Ну и в защите отработала неплохо, сделав аж 4 перехвата.

Валерия Косинова («ЧГУ-Атланта»)

Провела на площадке менее 20 минут, но зато как продуктивно: 14 очков и 9 подборов за такое время — достойный показатель.

«Славянке-ЧКПЗ» в текущем регулярном чемпионате осталось провести 4 матча. Вне зависимости от их исхода челябинки сохранят за собой третье место в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).