Стали известны все участники «Финала четырех» чемпионата Высшей лиги по баскетболу

Челябинский клуб «Челбаскет» в следующей стадии турнира сыграет с тобольским «Нефтехимиком»

В Магнитогорске завершилась последняя серия четвертьфинала плей-офф Высшей лиги чемпионата России между «Металлургом» и «Южным слоном». Южноуральский клуб имел большое преимущество перед ответной игрой, но «слоны» сделали сенсацию, обыграв «сталеваров», — 61:81. Таким образом определились все участники «Финала четырех», где челябинский «Челбаскет» сыграет с тобольским «Нефтехимиком», передает корреспондент ИА «Первое областное».В текущем сезоне «Челбаскет» стал победителем регулярного чемпионата Высшей лиги и в плей-офф считается главным фаворитом в борьбе за кубок. В первом матче в Чебоксарах южноуральские баскетболисты одержали сложнейшую победу — 71:68 и уверенно закрыли серию на домашней площадке со счетом 59:44.Магнитогорский «Металлург» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте и готовился бороться за медали в плей-офф. В четвертьфинале южноуральцы встречались с «Южным слоном». Победитель определялся по сумме набранных очков по итогам двух матчей. Первая игра проходила в Ставрополе, где «сталевары» уверенно забрали победу с разницей в 15 очков — 86:71.Перед ответной игрой большинство болельщиков и даже игроки «Челбаскета» были уверены, что в «Финал четырех» выйдет магнитогорский клуб. Однако в начале второй игры «Металлург» пропустил 12 очков подряд. Но магнитогорцы собрались и выдали рывок 11:0, вскоре они вышли вперед — 29:27, однако еще к большому перерыву перевес ставропольчан вновь стал двузначным — 45:34.Перед последней четвертью команды разделяли только 8 очков. На старте четвертого отрезка «Южный слон» не позволял «Металлургу» набирать очки около пяти минут, доведя разницу до спасительных «+16». А затем до последней минуты чаша весов могла качнуться в любую сторону: дистанция между соперниками составляла 14—20 очков. Игроки из Ставрополя смогли добыть победу — 61:81, и общий счет по сумме двух матчей стал 147:152 в пользу «Южного слона».Таким образом, стали известны все участники «Финала четырех» мужской Высшей лиги. «Челбаскет» сыграет с тобольским «Нефтехимиком», а ростовский БАРС-РГЭУ встретится с «Южным слоном». Он пройдет 29—30 апреля. Место проведения «Финала четырех» определится в ближайшие дни.