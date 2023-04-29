Баскетболисты «Челбаскета» одержали победу в первом матче «Финала четырех» в Челябинске

Южноуральцы в упорной борьбе выиграли у тобольского «Нефтехимика» — 80:70

В Челябинске завершился первый день «Финала четырех» Высшей лиги чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. Клуб «Челбаскет» одержал победу над тобольским «Нефтехимиком» со счетом 80:70 и теперь в решающем поединке сразится с ростовским «БАРС-РГЭУ», который в другом полуфинале вырвал победу у команды «Южный Слон» из Ставрополя (83:75), передает корреспондент ИА «Первое областное».

Для хозяев площадки поединок против «Нефтехимика» получился непростым. Уже в стартовые минуты гости показали серьезность намерений дать бой фавориту турнира. Более того, им удалось выиграть первую четверть с разницей в 2 очка. Во втором отрезке челябинцы наладили игру в атаке и вышли вперед — 41:34.

После перерыва характер игры не изменился — на паркете шла равная и упорная борьба. Лишь под занавес матча «Челбаскет» создал себе комфортный задел и довел дело до победы — 80:70. В составе челябинского клуба отличный матч провел Павел Кольцов. В его активе 23 очка, 7 подборов, 4 передачи и 5 перехватов при общем коэффициенте полезности 35 баллов.

Баскетбол. Высшая лига. «Финал четырех». Результаты матчей:

«Челбаскет» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Тобольск) — 80:70

«БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — «Южный Слон» (Ставрополь) — 83:75

В другом полуфинале «БАРС-РГЭУ» в не менее упорном поединке одержал победу над командой «Южный Слон» из Ставрополя — 83:75. Завтра, 30 апреля, во Дворце спорта «Юность» состоятся еще два поединка «Финала четырех». В матче за 3-е место сыграют коллективы из Ставрополя и Тобольска, а за титул чемпиона Высшей лиги будут биться «Челбаскет» и «БАРС-РГЭУ».