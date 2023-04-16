Баскетбольный клуб «Челбаскет» вышел в «Финал четырех» Высшей лиги чемпионата России

На домашней площадке челябинцы уверенно обыграли «Чебоксарских ястребов» — 59:44

«Многое в матче не получилось, поэтому сколько я забил не важно, главное, что команда победила. Результат команды гораздо важнее. Даже если бы я забил 50 очков, но мы бы проиграли, я бы не радовался. В конце сезона мы немного подустали, были травмы и график чемпионата плотный, но не страшно. Сейчас все команды так себя чувствуют»,

— отметил Андрей Малышев.

Сегодня, 16 апреля, баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал вторую победу в четвертьфинале плей-офф Высшей лиги чемпионата России и вышел в «Финал четырех». На домашней площадке южноуральские баскетболисты обыграли «Чебоксарских ястребов» со счетом 59:44. Лучшим игроком матча стал капитан челябинцев Андрей Малышев, передает корреспондент ИА «Первое областное».В текущем сезоне «Челбаскет» стал победителем регулярного чемпионата Высшей лиги и в плей-офф считается главным фаворитом в борьбе за кубок. В первом матче в Чебоксарах южноуральские баскетболисты одержали сложнейшую победу со счетом 71:68 и готовились закрыть серию дома.В домашнем поединке челябинцев пришли поддержать необычные гости. К талисману клуба Леброше присоединились маскоты других челябинских команд — Дельфины ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста, Белый медведь из ХК «Трактор», а также кот Мотя из ВК «Динамо-Метар». Шумную компанию разбавляли и маскоты партнеров и друзей «Челбаскета».Домашняя игра для челябинцев началась как нельзя лучше. Наши баскетболисты быстро взяли инициативу в свои руки и вышли вперед уже на первых минутах встречи. «Победная стая» отлично действовала в обороне и реализовывала свои моменты в атаке. После первой четверти игра подуспокоилась, гости стали приходить в себя и немного отыграли отставание в счете. По окончанию второй четверти хозяева вели со счетом 34:25.После большого перерыва перед челябинцами стояла только одна задача — не расслабляться и довести матч до уверенной победы. С чем они и справились, особенно в заключительной четверти, где фееричную игру демонстрировал капитан «Челбаскета» Андрей Малышев. Есть такое выражение: «нападение выигрывает матчи, защита выигрывает титулы». Эта фраза идеально описывает игру центрового, который не только набрал 12 очков, но и совершил 14 подборов, 4 перехвата и один блок-шот.После матча президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков и губернатор Алексей Текслер вместе со своей супругой Ириной Текслер вручили челябинской команде символическую путевку в «Финал четырех», где «Челбаскет» скорее всего сыграет с другим южноуральским клубом — магнитогорским «Металлургом».«Сталевары» готовятся к ответному матчу четвертьфинала чемпионата России против БК «Южный слон». В первой игре магнитогорцы уверенно разобрались со ставропольским клубом — 86:71. Ответный матч состоится 18 апреля в ДС имени И. Х. Ромазана.