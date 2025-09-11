Стали известны все участники турнира RCC 23 в Челябинске

В главном бою состоится матч‑реванш: Александр «Шторм» Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев

Определились все участники турнира RCC 23 по смешанному боевому единоборству ММА в Челябинске. Завтра, 12 сентября, в арене «Трактор» состоятся 13 поединков с участием топовых бойцов из России, Беларуси, Ирана, Бразилии и Кыргызстана. В главном поединке вечера состоится поединок между Александром Шлеменко и Владиславом Ковалевым, сообщают организаторы турнира.

Турнир RCC станет 23-м по счету, которое организует РМК. Отсюда и такая цифра в названии. В большинстве своем такие бои компания организовывала в Екатеринбурге, но и не обошла вниманием Челябинск. В этот раз любители единоборств в южноуральской столице увидят 13 поединков, в главном из них состоится противостояние: Александр «Шторм» Шлеменко vs Владислав «Белаз» Ковалев.

Бойцы уже встречались между собой. В мае этого года боец из Беларуси на турнире в Екатеринбурге одержал сенсационную победу над россиянином. На челябинском октагоне состоится матч-реванш. Александру Шлеменко предстоит доказать, что его поражение стало случайностью. Бойцам предстоит провести пятираундовый бой за титул чемпиона RCC в среднем весе.

Однако долгожданному реваншу двух именитых спортсменов будут предшествовать не менее зрелищные и бескомпромиссные бои. Так, в числе участников окажутся и челябинские спортсмены. Легендарный муай-тай-боец и действующий боец RCC MMA Хаял Джаниев проведет поединок с иранцем Хоссейном Бахмани.

Кроме того, выйдут в октагон и перспективные челябинские бойцы Александр Дворцов и Денис Сулимов. Их соперниками будут спортсмены из Екатеринбурга — Владимир Пальченков и Дмитрий Киреев соответственно.

Турнир RCC 23 пройдет в Челябинске на арене «Трактор» — это будет первый за шесть лет турнир по ММА в столице Южного Урала. Почетными гостями мероприятия станут известные бойцы Петр Ян и Иван Штырков. Они проведут автограф-сессию для всех желающих до старта шоу в фойе арены «Трактор».

Возрастное ограничение: 18+