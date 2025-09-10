Боец Хаял Джаниев проведет бой в Челябинске на турнире по ММА

Титулованный тайбоксер вновь в строю и сразится с соперником из Ирана

Один из сильнейших челябинских бойцов Хаял Джаниев готовится порадовать земляков качественным и зрелищным поединком. Он станет одним из участников турнира RCC 23, который пройдет 12 сентября в арене «Трактор». Южноуральскому спортсмену предстоит сразиться в октагоне по правилам ММА с Хоссейном Бахмани из Ирана, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Заслуженный чемпион в мире жестких тайских клинчей, покоривший вершины муай-тай, Хаял Джаниев продолжает путь в ММА. За его плечами три яркие досрочные победы, а теперь спортсмен готов закрыть единственное поражение, которое потерпел год назад. Его соперником станет непобежденный иранец Хоссейн Бахмани», — так проанонсировали бой Хаяла Джаниева организаторы турнира RCC 23 в Челябинске.





Челябинский тайбоксер вновь выступит перед земляками. Но будет биться на по правилам родному ему муайтай, а в ММА. Соперник серьезный, хотя и только начинает свой путь в профессиональном октагоне — иранец Хоссейн Бахмани провел два боя, в двух одержал победы.

«Всех приветствую! После большого простоя рад вернуться в клетку на домашней арене в Челябинске на турнире RCC 23. Жду вашей поддержки, гарантирую зрелищный и яркий бой», — рассказал Хаял Джаниев у себя в соцсетях.

Челябинский боец не так часто балует зрителей своими боями. Он больше занят организаторскими функциями. У него есть своя команда, вместе с которой тренируется, а бойцы клуба выступают на различных турнирах по профессиональным единоборствам. У Хаяла Джаниева семья из Азербайджана, много друзей и знакомых в Челябинске.





Напомним, что турнир RCC 23 состоится 12 сентября в арене «Трактор». В нем будут представлены 13 поединков по правилам ММА. Среди участников три челябинских бойца — Денис Сулимов, Александр Дворцов и Хаял Джалиев. В главном поединке вечера сразятся два титана ММА — Владислав «Белаз» Ковалев и Александр «Шторм» Шлеменко.

Возрастное ограничение: 18+