Боец ММА Александр Шлеменко выйдет в октагон на турнире RCC в Челябинске

В главном поединке вечера ему будет противостоять белорус Владислав «Белаз» Ковалев

Определены дата и место проведения Лиги смешанных единоборств RCC в Челябинске. На турнире по ММА в арене «Трактор» в главном бою вечера 12 сентября сразятся Александр «Шторм» Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев. Это будет уже второй поединок топовых российских бойцов ММА. В предыдущем бою победу одержал спортсмен из Беларуси, сообщает пресс-служба РМК.

Александру Шлеменко предстоит взять реванш у соперника за поражение, которое он потерпел в мае этого года на турнире в Екатеринбурге. Тогда Владислав Ковалев одержал победу по очкам. Этот успех сделал Белаза звездой единоборств — сейчас с ним хотят сойтись на ринге почти все средневесы России. Но спортсмен сначала решил поставить точку в противостоянии с Александром Шлеменко.

На кону поединка будет стоять титул чемпиона RCC MMA в среднем весе. Победитель войдет в историю российских единоборств как первый обладатель пояса РМК. Особенностью противостояния станет продолжительность поединка: Шлеменко и Ковалева ждут пять раундов по пять минут вместо трех раундов по пять минут.

Полный состав участников турнира в Челябинске будет объявлен в ближайшее время. Билеты уже доступны в онлайн-кассах города.

Возрастное ограничение: 18+