Федор Емельяненко посетит мастерский турнир по ММА в Челябинске

Легендарный чемпион станет почетным гостем боев во дворце спорта «Юность»

В челябинском дворце спорта «Юность» проведут мастерский турнир по смешанному боевому единоборству ММА памяти Героя России Александра Потапова. Посетит состязания 20—21 сентября знаменитый Федор Емельяненко. Руководитель Союза ММА России оценит уровень подготовки южноуральских бойцов ММА, сообщают организаторы турнира.

У челябинцев появится уникальная возможность встретиться с легендарным бойцом ММА, сделать с ним фотографию на память и взять автограф. Приезд звезды такого масштаба — большое событие в спортивном мире Южного Урала.

В мастерском турнире, посвященном памяти Александра Потапова, примут участие более 200 бойцов. В первый день, 20 сентября, состоятся предварительные поединки, на следующий день — финалы в весовых категориях.

Кроме того, в рамках турнира состоятся и профессиональные поединки по ММА. В октагон выйдут два спортсмена Челябинской области — Гусен Абдулазизов и Александр Сергеев. Оба представляют клуб «Уральский витязь», их соперниками станут представители Кыргызстана Эрлан Мамажалиев и Бекбол Култаев.

Возрастное ограничение: 12+