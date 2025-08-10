Баскетбола много не бывает — итоги юбилейного турнира «Оранжевый мяч» в Челябинске

Массовые соревнования собрали 113 команд с разных уголков Южного Урала

В Челябинске завершился 15-й по счету массовый баскетбольный турнир «Оранжевый мяч». По традиции он прошел в День физкультурника, 9 августа, на открытой площадке у Дворца пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле. В этом году он собрал 113 команд, которые в четырех возрастных категориях сражались не только за победу, но и возможность представить регион на всероссийском финале соревнований в Екатеринбурге. «Фишкой» нынешнего турнира стал товарищеский «Матч друзей», в котором на одной площадке сразились семейные команды, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще задолго до церемонии открытия турнира на спортплощадку у ДПиШ им. Крупской было многолюдно. Судите сами: в стартовых протоколах значились 113 команд, в каждой из них по 4 человека. Но это только участники, а сколько болельщиков пришло поддержать своих друзей, родных и близких. В общем, спортивное пространство едва могло вместить всех желающих.

А тут еще и почетные гости подошли. Среди них министр спорта Челябинской области Владимир Иванов, директор ЛД «Уральская молния» Денис Лапотышкин, руководители региональной Федерации баскетбола. Они, кстати, появились здесь не просто так — им предстояло сразиться друг с другом в «Матче дружбы».

Причем, компанию им в командах составили дети. Получился такой вот семейный междусобойчик. Но об этом позже, сперва почетные гости приняли участие в церемонии открытия турнира, который, кстати, в южноуральской столице в этом году проводился уже в 15-й раз.

«Баскетбол занимает особое место в развитии физкультуры и спорта в регионе. Мы видим, какими семимильными шагами Федерация баскетбола Челябинской области шагает не только в Челябинской области, России и международной арене. Уверен, что в дальнейшем этот успех будет закрепляться, и мы увидим наши ребят на Олимпийских играх. Сегодняшний турнир даст шанс кому-то выбиться и в Екатеринбурге продлить победную серию», — отметил на открытии министр спорта Владимир Иванов.

Обратились со вступительным словом к участникам и гостям турнира руководитель ЛД «Уральская молния» Денис Лапотышкин и вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области Максим Огарков.

Они же вместе с детьми и вышли на площадку для того, чтобы сыграть «Матч друзей». Впрочем, равной борьбы тут не получилось. В команде «Оранжевые» подобралась высокорослые атлеты — под два метра ростом Владимир Иванов, Иван Солодков и Максим Огарков со своими сыновьями играючи разобрались с командой «Белые» во главе с Денисом Лапотышкиным.

Что касается основного турнира, то в нем на пяти кортах сражались за победу в четырех возрастных категориях 113 команд. Зрителей порадовали не только зрелищные матчи, но и слэм-данк контест, конкурс трехочковых, а также активности от партнеров.

«Оранжевый мяч-2025» в Челябинске. Победители и призеры турнира:

Девушки 14 лет (2011 год и младше)

1. «Дабл» (Челябинск)

2. «Пионер-1» (Челябинск)

3. «2CIX» (Миасс).

Девушки 16 лет (2009 год и младше)

1. «Максимум» (Миасс).

2. Чебаркуль

3. «Мяу» (Копейск).

Юниорки 18 лет (2007 год и младше)

1. «На Кавказ» (Чебаркуль)

2. «Позитив U19» (Челябинск)

3. «К2» (Кременкуль)

Женщины 19 лет (2006 год и старше)

1. «Позитив-2» (Челябинск)

2. «Максимум» (Миасс)

3. «Стрела» (Челябинск)

Юноши 14 лет (2011 год и младше)

1. «Ball gams» (Челябинск)

2. «Русская гвардия» (Челябинск)

3. «Солянка» (Челябинск)

Юноши 16 лет (2009 год и младше)

1. «Stella» (Челябинск)

2. Школа 48 (Копейск)

3. «Динамовцы» (Магнитогорск)

Юниоры 18 лет (2007 год и младше)

1. «Гачимучи» (Еманжелинск)

2. «ЧебараМГНЕТК» (Чебаркуль)

3. «Swagger» (Златоуст)

Мужчины 19 лет (2006 год и старше)

1. «Курчатов-2» (Челябинск)

2. «Газресурс» (Челябинск)

3. «TEAM KRUSHER» (Челябинск)

Организаторами турнира «Оранжевый мяч-2025» выступили министерство спорта Челябинской области и Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) в Челябинской области при поддержке Фонда поддержки спорта, региональной Федерации баскетбола и администрации города Челябинска.