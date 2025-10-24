«Если надо, могу и ногой топнуть» — мама челябинского баскетбола о работе в мужском клубе

Гендиректор клуба «ЧБК» Ольга Алейникова о женских хитростях, функции «волнореза», своей суперсиле и искусстве быть разной, но настоящей

Ольгу Алейникову в Челябинске знают как «маму баскетбола». Ей самой лестно слышать такой эпитет в свой адрес. Она пришла в мужской вид спорта без профильного опыта. Но нашла себя в нем — привнесла в работу организации свои идеи, перезагрузила работу клуба «ЧБК». В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Ольга Алейникова рассказала о том, как иногда выступает «волнорезом» между сотрудниками клуба и его руководителем, о своей суперсиле и умении «говорить на разных языках», а также о женских хитростях в общении с баскетбольными боссами и о том, как смеялся весь офис клуба над ее проектом «Women’s лига».

«Меня пригласили в клуб как проектного менеджера, а не знатока баскетбола»

— Ольга Дмитриевна, вы пришли в баскетбол, не имея спортивного опыта. Как вас встретил этот суровый мужской мир и организация, в которой почти все сотрудники так или иначе были связаны с баскетболом?

— Первый год был очень непростым. На планерках в клубе для меня был «белый шум» — я ничего не понимала в спортивной специфике. Не скрою, было неуютно и непривычно. Но у людей из спорта тоже есть свои точки роста — многие из них не были в других управленческих проектах. Я помню, как попросила перевести календарь игр в онлайн-таблицу и подготовить сметы не на листочках, а в цифровом виде. На меня смотрели широко открытыми глазами и говорили: «А как это сделать? Можете помочь?» Я с удовольствием учила их тому, что знала сама, а они учили меня баскетболу.

— А в Москве? Скажем, на совещании директоров клубов в РФБ — там все руководители с баскетбольным прошлым. И тут появляетесь вы… Девушка не из мира сего…

— Впервые я сама поехала на такое совещание только на третий год. Наверное, на первых порах я еще не готова была на равных общаться с людьми, которые работают в баскетболе десятилетиями. Сейчас я уже могу с ними говорить на важные темы, поддержать беседу и даже поделиться советами, взяв за основу тот опыт, который есть у нас в клубе и в нашей региональной Федерации баскетбола. Тем более что нам есть чем гордиться. Многие наши проекты отметили как лучшие в стране.

— Возникали ли ситуации, когда вашу компетенцию ставили под сомнение из-за отсутствия спортивного прошлого?

— Возможно, за глаза такие мысли у кого-то и могли быть, но мне такого никто не говорил. Понимаете, меня ведь пригласили в баскетбол как управленца и проектного менеджера. Моя задача — выстроить бизнес-процессы, наладить партнерские связи и отношения с топ-менеджментом крупных компаний, проводить переговоры и рассказывать о наших проектах. А еще могу предложить коллегам из других клубов решения того, как организовать работу, построить CRM-систему, быть активным игроком в публичном пространстве и так далее. Но если для кого-то важно знать, где и в каком году играл тот или иной баскетболист, — я этого не стесняюсь, могу сказать: «Я не знаю, но я узнаю».

«Коммуникация с людьми — сильная моя сторона»

— Важные переговоры, совещание или ивент-событие — это всегда стресс для вас? Было так, что хотелось провалиться под землю или укрыться в своем «домике»?

— Меня часто привлекают к работе с ключевыми партнерами и гостями — на меня полагаются и в клубе, и в федерации, когда речь заходит о переговорах с топ-менеджментом крупных компаний. В мои обязанности входит не только организация встреч, но и полноценное сопровождение: поддержание беседы, презентация наших проектов и текущей деятельности.

Был показательный случай на заре моей работы. На одну из игр команды приехал губернатор Алексей Текслер, а Николая Сандакова не было в городе. Вот тогда пришлось понервничать: нужно было детально рассказать главе региона о матче и командах — а это тогда была явно не сильная моя сторона.

С другой стороны, я чувствую себя уверенно в общении с партнерами, которые не являются глубокими знатоками баскетбола. Мне нравится знакомить их с нашей работой, нашими планами и ключевыми показателями. Сейчас в этой роли я чувствую себя уверенно и компетентно.

— Другими словами, этим навыками не научить. Нужно родиться таким человеком, который хорошо коммуницирует с другими людьми.

— Думаю, что да. Но у меня за плечами 20-летний управленческий опыт. Коммуникация с людьми, пожалуй, одна из сильных моих сторон. В некоторых случаях нужна и подготовка, потому что нужно понимать тему разговора, узнать побольше о собеседнике для того, чтобы предложить те решения, которые он от тебя ждет.

«Мой босс — гуру в своем деле, но разбирается не только в баскетболе»

— «Я человек требовательный, но справедливый» — так говорит о себе Николай Сандаков. А можете вспомнить пример, когда ваши взгляды на какие-то моменты расходились и нужно было отстаивать свою точку зрения?

— Я бы еще добавила, что Николай Дмитриевич — очень эмоциональный человек. Его идеи фонтанируют. Иногда все мы торопимся успеть за тем, чтобы выполнить поставленные им цели и задачи. Вопрос «не сделать» даже не обсуждается. Но он слышит, входит в положение, если что-то идет не так. А еще я научилась быть «буфером» или «волнорезом» между его эмоциональным напором и сотрудниками из офиса. То есть затормозить первую волну и донести суть в доступной форме коллегам, что им требуется сделать.

— А посмотреть на него грозным взглядом, топнуть ногой и сказать: «Николай Дмитриевич, вы не правы»?

— Да, но топнуть ногой нужно не очень громко, то есть осторожно (смеется). Как ни крути, а босс — гуру в своем деле и хорошо разбирается не только в баскетболе. И все же с ним можно спорить, если в запасе есть сильные аргументы. Иногда я так рассуждаю: «Мы зернышко посадили, сейчас его польем. Дайте нам немного времени, и оно обязательно прорастет».

— А если этого не происходит?

— Пока таких прецедентов вроде бы не было. По крайней мере, надеюсь на это (улыбается). Природу ведь не обманешь, она дает всходы, если бережно к ней относиться. В работе действует такой же принцип.

— Идея проведения благотворительной акции «Ангел Баскет» принадлежит ему. Но воплощать ее в действии пришлось вам, а это, согласитесь, куда сложнее.

— С этим проектом вообще получилась удивительная история, в которой объединились усилия самых разных людей. Наша коллега из РМК-арены как-то предложила: «А давайте сделаем в Челябинске медиаивент!» Николай Дмитриевич идею одобрил, но попросил, чтобы в основе было что-то доброе и светлое. Мы связались с фондом «Искорка», устроили с ними мозговой штурм. Идею долго «вынашивали», обдумывали со всех сторон, и в итоге родился потрясающий проект.

— Он и есть ваше любимое детище?

— Пожалуй, да. Уже скоро будет пятый «АнгелБаскет» — не верится, что время так быстро пролетело! За эти годы мы помогли шестерым детям, и это особенно ценно — когда твое любимое дело не только привлекает партнеров и болельщиков, но и приносит реальную пользу. А еще я очень горжусь проектом «Women’s лига».

Помню, как коллеги встречали мою идею улыбками и сомнениями: «Бизнесвумен в юбках и баскетбол? Ну что за бред?!» Однако именно этот проект позволил выйти на совершенно новую, ранее не охваченную аудиторию — состоявшихся женщин, занимающих лидерские позиции в семье и бизнесе.

В результате мы получили не просто участниц, а лояльных партнеров. Проект зажил своей жизнью, он самоокупаем и органично развивается.

«Муж дома говорит: выключи директора, ты — не на работе!»

— Вы смотрели фильм «Дьявол носит Prada»? Узнали в себе черты главной героини?

— В какой-то степени — да! Девочки в офисе мне как-то сказали: «Мы ваше настроение „слышим“ по походке и стуку каблуков». Внешне я могу производить впечатление хрупкой женщины и где-то в глубине души я ощущаю себя маленькой девочкой. Но понимаю, что в своей работе должна быть всегда в тонусе и требовательной к себе и другим. «Я бы хотел, чтобы они тебя одновременно любили и боялись», — так мне сказал Николай Сандаков. Пожалуй, мой образ можно сравнить с принципом «железной руки в бархатной перчатке».

— Вас называют «мамой челябинского баскетбола». Лестно слышать такой эпитет в свой адрес?

— Мне очень нравится! Серьезно. Недавно забирала дочку из садика, а ко мне девушка подходит со словами: «Ольга, вы же мама-баскет! Помогите сына в спортшколу устроить». Мне было очень приятно. И сотрудники в клубе иногда называют меня мамой — обращаются и с рабочими вопросами, и с личными переживаниями. Для меня важно сохранять этот баланс: не переходить на панибратство, хотя я искренне переживаю за наш коллектив. Я сознательно создаю образ руководителя, который сохраняет дистанцию, но всегда готов выслушать и помочь.

— Управленческий опыт в работе как-то ретранслируется на отношения в семье? Домочадцы часто выслушивают ваши команды и поручения?

— Дома мне муж периодически говорит: «Выключи директора, пожалуйста. Ты не на работе». А я как будто привыкла к тому, что даже дома мне нужно все держать под контролем.

Дети утром в выходные просыпаются с вопросом: «Мама, куда пойдем»? Я в голове начинаю строить контент-план, что-то там обдумывать и соображать. Но потом останавливаю себя. Говорю им: «Сегодня я буду просто мамой. Что скажете, то и будем делать». Супруг, кстати, у меня прекрасно готовит, встречает детей из школы, возит их на тренировки. Он — моя большая поддержка.

«Не могу спокойно отдыхать, нужно куда-то бежать и что-то делать»

— У супруга тоже руководящая должность? Про вас мы слышим, про него — нет…

— Да, он тоже управленец, но не медийный человек. Когда вместе выходим на прогулку, меня частенько узнают на улице — останавливают, здороваются… Я действительно много появляюсь в СМИ, активно веду соцсети. Муж как бы и смирился с тем, что я известный в публичном пространстве человек, но уверена, что он рад за меня.

Когда встал вопрос о возможном переезде в другой город по работе, супруг сказал собеседнику по телефону примерно так: «Моя жена — топ-менеджер. Если хотите нас переманить, договаривайтесь с ней напрямую». Он ценит и понимает, какой путь я прошла, прежде чем прийти в баскетбол.

— Какое лекарство лучше снимает напряжение? Вам лучше лечь супругу на плечо и выслушать его слова поддержки или поговорить «ни о чем» с детьми?

— Интересный вопрос, потому что я вообще не могу спокойно отдыхать. Нужно куда-то бежать, что-то делать. Поэтому люблю праздники и шумные посиделки с семьей, родственниками, друзьями. А когда приходит большая усталость и «выгорание», мне очень помогает спорт. Я хожу в тренажерный зал, упражняюсь на груше на занятиях по боксу, сейчас хожу на танцы.

Еще увлекаюсь нейрографикой — это такая техника рисования, она помогает перезагрузить свой мозг. А иногда нужно просто замедлиться. Недавно я села и сшила ребенку игрушку. Муж был в шоке, что я могу монотонно делать одно дело дольше одного часа (смеется).

«Три часа прогулки без телефона в сумочке показались вечностью»

— Когда вы в последний раз ложились спать в девять часов вечера?

— Мне кажется, такого никогда не было.

— В одном из интервью вы говорили о таком желании…

— А как тут уснешь, если мои дети — совы-полуночники?! Я с удовольствием отправлялась в кровать в девять вечера, но дома это невозможно. Зато в командировках отрываюсь по полной: каблуки — в сторону, кроссовки — на ноги, и вперед — гулять по Москве или Питеру. Могу 30 тысяч шагов намотать. А потом возвращаюсь в номер гостиницы к шести вечера и наслаждаюсь возможностью пораньше лечь спать — это мой шанс побыть одной и как следует отдохнуть.

— Мы с вами уже больше получаса общаемся. Как думаете, сколько за это время пришло личных сообщений в мессенджере?

— О, думаю, больше тридцати! А ведь есть еще рабочие, семейные и школьные чаты. Особенно «жаркая» пора начинается в конце августа — телефон не умолкает: у баскетболистов сборы заканчиваются, сезон впереди, у детей — школа на носу. Я смартфон практически не выпускаю из рук. Недавно впервые за долгое время случайно оставила его дома, когда мы с семьей поехали гулять. Три часа без связи показались мне вечностью — постоянно казалось, что может произойти что-то важное. Особенно необходимо быть на связи в дни матчей, когда приезжают почетные гости, поэтому телефон всегда со мной, даже ночью.

— Какой суперсилой вы обзавелись за годы работы в баскетболе?

— Научиться говорить на разных языках. Я обнаружила в себе способность адаптировать стиль коммуникации под разные аудитории. Я понимаю язык руководства, но также научилась находить подход в общении с молодыми сотрудниками, с которыми у нас большая разница в возрасте. Язык спортсменов очень специфичен, стиль общения с ними совершенно другой. Мне приходится быть «мастером-переводчиком», чтобы каждый меня понял и сделал то, что нужно.

— Что бы вы сказали себе в зеркале в первый день работы и что скажете сейчас?

— Тогда был невероятный азарт и желание стать «суперженщиной в мужском клубе». Сейчас я смотрю и думаю, что хочу научить следующее поколение подходить к работе с душой. И да, я могу посмотреть на себя и сказать: «Какая я молодец! И да, я — суперженщина!»

Фото Юлии Неструевой (пресс-служба «ЧБК») и из личного архива Ольги Алейниковой.