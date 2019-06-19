Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.34 0 72.23 0
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Стала известна возможная дата поединка Сергея Ковалева и Энтони Ярда

Стала известна возможная дата поединка Сергея Ковалева и Энтони Ярда

Южноуралец может провести бой на родной земле.
сегодня в 10:48
  |  Спорт

Боксерский поединок чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO и уроженца Южного Урала Сергея Ковалева против британца Энтони Ярда может пройти 14 сентября в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя россиянина.

Бой может пройти 14 сентября в Челябинске. Идут переговоры, в том числе со стороной соперника. — цитирует ТАСС представителя команды Сергея Ковалева.

Изначально бой планировалось провести в Челябинске в конце июня, но позднее поединок перенесли по организационным причинам. Сам «Крашер» на недавней пресс-конференции рассказал, что проводить поединок в родном городе — это дополнительная ответственность, поскольку в присутствии родных и близких у спортсмена нет права на ошибку.

Отметим, что на счету Сергея Ковалева 33 боя. 28 из них «Крашер» закончил нокаутом, трижды соперники оказывались сильнее, а один раз встреча закончилась вничью. Энтони Ярд на профессиональном ринге одержал 18 побед, 17 из которых закончились нокаутом. При этом британец не допустил ни одного поражения.

Спорт
Промоутеры Ковалева и Ярда повторно договорились о поединке боксеров
16.06.2019
Промоутеры Ковалева и Ярда повторно договорились о поединке боксеров
Спорт
Сергей Ковалев рассказал, почему его бой не пройдет в Челябинске
11.06.2019
Сергей Ковалев рассказал, почему его бой не пройдет в Челябинске
Спорт
Бой между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом перенесен
03.06.2019
Бой между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом перенесен
Спорт
Алексей Текслер пригласил Сергея Ковалева провести бой в Челябинске
18.04.2019
Алексей Текслер пригласил Сергея Ковалева провести бой в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Ночная погоня привела к столкновению двух машин в Магнитогорске
сегодня в 16:46
Ночная погоня привела к столкновению двух машин в Магнитогорске
Общество
Какие специальности будут востребованы в будущем, рассказали эксперты
сегодня в 16:14
Какие специальности будут востребованы в будущем, рассказали эксперты
Происшествия
Утопленника в одежде обнаружили в реке в Челябинской области
сегодня в 16:10
Утопленника в одежде обнаружили в реке в Челябинской области
Происшествия
Сотрудница почты украла почти миллион рублей в Челябинской области
сегодня в 15:58
Сотрудница почты украла почти миллион рублей в Челябинской области
Общество
Знаменитая книга в поддержку «Таганая» уцелела в страшном пожаре в нацпарке
сегодня в 15:46
Знаменитая книга в поддержку «Таганая» уцелела в страшном пожаре в нацпарке
Общество
Объекты к ШОС и БРИКС в Челябинске построят в срок
сегодня в 15:09
Объекты к ШОС и БРИКС в Челябинске построят в срок
Общество
Алексей Текслер завел странички во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»
сегодня в 14:54
Алексей Текслер завел странички во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»
Общество
Коммунальную аварию в Металлургическом районе засняли челябинцы
сегодня в 14:52
Коммунальную аварию в Металлургическом районе засняли челябинцы
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6