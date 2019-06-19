/ Стала известна возможная дата поединка Сергея Ковалева и Энтони Ярда

Южноуралец может провести бой на родной земле.

Боксерский поединок чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO и уроженца Южного Урала Сергея Ковалева против британца Энтони Ярда может пройти 14 сентября в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя россиянина.

Бой может пройти 14 сентября в Челябинске. Идут переговоры, в том числе со стороной соперника. — цитирует ТАСС представителя команды Сергея Ковалева.

Изначально бой планировалось провести в Челябинске в конце июня, но позднее поединок перенесли по организационным причинам. Сам «Крашер» на недавней пресс-конференции рассказал, что проводить поединок в родном городе — это дополнительная ответственность, поскольку в присутствии родных и близких у спортсмена нет права на ошибку.

Отметим, что на счету Сергея Ковалева 33 боя. 28 из них «Крашер» закончил нокаутом, трижды соперники оказывались сильнее, а один раз встреча закончилась вничью. Энтони Ярд на профессиональном ринге одержал 18 побед, 17 из которых закончились нокаутом. При этом британец не допустил ни одного поражения.