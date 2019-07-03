Представители южноуральского боксера Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда достигли договоренности о поединке. По словам источника в команде одного из спортсменов, бой состоится в конце лета.

«Рассматривается дата 24 августа», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отметим, что первоначально бой должен был пройти в начале июня в Челябинске, но тогда стороны не сумели договориться. После этого WBO назначили промоутерские торги.

Напомним, Сергей Ковалев провел последний поединок в феврале этого года. Тогда он единогласным решением судей победил Элейдера Альвареса, вернув себе титул чемпиона по версии WBO.

Однако также появилась информация, что если команде Ковалева удастся договориться о поединке с Саулем Альваресом, то Энтони Ярд получит отступные и вместо «Крашера» подерется с экс-чемпионом WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиресом.