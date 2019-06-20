/ Развитие страхового рынка России: состояние и перспективы

Эксперт Страхового Дома ВСК рассказал об основных тенденциях на страховом рынке.



В России наблюдается рост объёмов рынка страхования: особую популярность набирают финансовые продукты, связанные со страхованием жизни и здоровья, а также движимого и недвижимого имущества. Важный фактор, оказывающий влияние на российский страховой рынок, — внедрение новых технологий в страхование, в том числе совершенствование онлайн-сервисов и мобильных приложений. О состоянии страхового рынка в текущем году рассказал директор Челябинского филиала Страхового Дома ВСК Сергей Гашков.

В страховой сфере сейчас, как и везде — «выживает сильнейший»?

Безусловно. Многие страховые компании не могут адаптироваться к постоянным изменениям рынка: сказывается консервативность. Рынок страховых услуг уже не такой, каким он был год-два назад: улучшение качества сервиса, активное развитие онлайн-технологий (например, запуск мобильных приложений, которые позволяют клиентам совершать различные финансовые операции, не выходя из дома) полностью меняют правила игры. Поэтому в условиях постоянной конкуренции способность компании быстро реагировать на любые изменения потребительских предпочтений является «жизненно» важной, иначе ценой промедления будут масштабные убытки.

ВСК успевает адаптироваться?

За ВСК говорят цифры. Нашими услугами уже воспользовались свыше 30 миллионов россиян и 500 тысяч организаций. Чистая прибыль в 2018 году выросла в 1,3 раза и составила 8 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом сборы Группы увеличились на 30,5% и составили 96,3 млрд рублей. Наибольший вклад внесли страхование жизни (сборы по инвестиционному и накопительному страхованию жизни достигли 22,3 млрд рублей), автокаско (сборы превысили 20 млрд рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (сборы превысили 20 млрд рублей). Активы группы, по данным консолидированной отчётности, выросли более чем на 30% до 133 млрд рублей, капитал до 26,5 млрд рублей.

Челябинский филиал тоже демонстрирует положительную динамику?

Да, в регионе формируется стабильный спрос на страхование, а ВСК предоставляет максимально полный спектр страховых услуг в регионе. Челябинский филиал ВСК за 2018 год заключил 333 495 договоров страхования, при чем 71% составляют договора личного страхования. Важный шаг, от которого полностью зависит успех практически любого бизнеса сегодня — цифровизация. Поэтому сейчас Страховой Дом ВСК активно развивается для того, чтобы предоставлять качественные услуги с использованием новейших IT-технологий. Страхование становится персонализированным, доступным и гибким.

Что представляют собой цифровые технологии в страховании и насколько они важны?

Как я уже говорил, своевременная модернизация инфраструктуры бизнеса сегодня действительно во многом определяет его конкурентоспособность, не является исключением и страхование. На современном страховом рынке цифровые решения являются той «движущей силой», которая позволяет компаниям успешно взаимодействовать со все более требовательными клиентами. Потребители, прекрасно разбираясь в технологических новинках и активно используя их в повседневной жизни, ожидают соответствующего уровня обслуживания и от страховщиков. Бурное развитие IT-технологий изменяет подходы к ведению страхового бизнеса. Для того, чтобы заинтересовать и удержать клиентов, надо идти в ногу со временем. Онлайн-продажи по цифровым каналам, без участия агентов, стабильно набирают популярность и с каждым месяцем приносят все больше прибыли.



Мы сделали ставку на мобильное приложение «ВСК страхование» и достигли желаемых результатов: регистрацию в нем и на сайте прошли более 1,5 млн пользователей. Платформа позволяет дистанционно получить самые популярные страховые услуги: оформить полис или урегулировать страховой случай, кроме того, есть возможность получить медицинскую консультацию. Клиенты, застрахованные по ДМС, имеют возможность онлайн-записи к специалистам нужного профиля.

Кроме того, страховой Дом ВСК стал обладателем ежегодной премии инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2018 в номинации «Технологическое внедрение в страховой компании» за проект по автоматизации целевых маркетинговых кампаний, реализованный с компанией SAS. Также ВСК вступила в Ассоциацию ФинТех (АФТ). Идёт работа над Удаленной идентификацией клиентов. В дальнейшем будем пилотировать проекты на основе открытых API и платформы Мастерчейн.

А как Вы можете оценить в целом страховой рынок России? Какие виды страхования сегодня в большей степени интересуют россиян?



Интерес и доверие населения к страховой отрасли постепенно растет. Повышается спрос на ипотечное страхование, автострахование, страхование ВЗР. Люди все больше заботятся не только о своём имуществе, но и о себе, о своем здоровье. Согласно статистике ВСК, на первом месте стабильно держится страхование жизни, следом идёт автокаско. В целом в стране наблюдается рост в сегменте страхования имущества юридических лиц. Показатели 2018 года (729 707 договоров) увеличились почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом (423 567 договоров). Также в 2018 году увеличилось число договоров, заключенных в сегменте личного страхования, приблизительно на 5% [1].

ВСК обозначил для себя планы на ближайшие годы?

Конечно, нам есть куда стремиться, но мы не просто планируем, а ставим цели и делаем реальные прогнозы на будущее. Возможности ВСК позволяют претендовать на место в топ-5 крупнейших страховых компаний России, и мы нацелены занять эту позицию в ближайшие несколько лет.



Как именно планируете обойти конкурентов?



Наша цель — не только прибыль. В первую очередь нужно работать над качеством продукта, удовлетворять все потребности клиентов — это даст возможность завоевать лидирующие позиции на федеральном рынке страховых услуг. Конечно, деятельность такой крупной компании, как ВСК (прим. — группа ВСК объединяет САО «ВСК», ООО «ВСК — Линия жизни», ООО «ИНТЕРИ», ООО «ВСК Милосердие» по состоянию на 30 июня 2018 года), полностью отражается на финансовом результате. К концу 2020 года, согласно стратегии, активы компании должны превысить 175 млрд, сборы — 150 млрд, а чистая прибыль увеличится на 30%.

[1]

https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/