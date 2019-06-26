/ Сергей Ковалев рассказал о подготовке к бою против Энтони Ярда

«Крашер» также рассказал о поединке мечты.

Южноуральский боксер, чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал «Известиям» о ходе подготовки к поединку с британцем Энтони Ярдом. Встреча бойцов состоится в России в середине сентября. По словам «Крашера», он испытывает волнение перед поединком, а также видит нехороший знак во встрече с Ярдом.



В 2013 году я впервые взял пояс WBO в Великобритании, а теперь молодой британец летит ко мне на родину за тем же поясом. Не самый приятный символ. Поэтому немного переживаю. У Ярда хорошие скорость и удар. Видел нарезки его боев, но не особо люблю изучать своих соперников. Ни я сам, ни мои предыдущие тренеры никогда тщательно не изучали будущих оппонентов. Мой же нынешний наставник Бадди сразу говорит: «У этого парня такие-то сильные стороны, нам нужно делать это и это». Я полностью доверяю его словам и делаю всё, как на диктанте. — рассказал «Известиям» Сергей Ковалев.

Сейчас Сергей Ковалев готовится к бою в Москве, в зале, где функционирует именная школа бокса. У боксера есть индивидуальное время для подготовки — утром и вечером. При этом Сергей Ковалев не согласен с утверждением «дома и стены помогают» и именно поэтому к встрече с Энтони Ярдом «Крашер» готовится именно в Москве. Кроме того, Сергей Ковалев рассказал, какой бой на данный момент является для него самым желанным.



Бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Еще, конечно, вышел бы против Сауля Альвареса. Этот тот бой, где о себе можно громко заявить. — рассказал Сергей Ковалев.

Напомним, что последний поединок Сергея Ковалева состоялся в феврале этого года. Тогда «Крашер» победил Элейдера Альвереса и вернул себе титул чемпиона WBO в полутяжелом весе.



Всего на счету южноуральца 33 победы, из которых 28 — нокаутом, а также 1 ничья и 3 поражения.

