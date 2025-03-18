Два баскетболиста из Челябинска стали призерами Кубка России

Кирилл Писклов из «Уралмаша» выиграл трофей, а Андрей Зубков завоевал бронзу

Воспитанники челябинского баскетбола ярко выступили в «Финале четырех» Кубка России. Кирилл Писков помог «Уралмашу» впервые в истории завоевать трофей, а лидер клуба «МБА-МАИ» Андрей Зубков стал обладателем бронзы и вошел в символическую сборную турнира, сообщает результаты «Финала четырех» Российская федерация баскетбола.

«Финал четырех» принял Екатеринбург, а матчи прошли в местном Дворце игровых видов спорта. До решающих сражений за трофей добрались четыре команды, в том числе и представитель Суперлиги — подмосковные «Химки».

В полуфинальных сражениях сюрпризов не произошло. В одной паре «Пари-НН» не без проблем обыграл подмосковные «Химки» (78:69), в другой хозяева площадки не оставили шансов столичному клубу (84:68). Лидер «МБА-МАИ» Андрей Зубков на следующий день помог своей команде выиграть бронзу. Он стал самым полезным игроком матча — 22 очка и 8 подборов.

В финале же встретились «Уралмаш» Кирилла Писклова и «Пари-НН». Борьбы не получилось. Команда из Екатеринбурга уверенно выиграла у нижегородцев (78:59) и впервые в своей истории завоевала Кубок России. Что касается челябинского баскетболиста, то в решающем сражении он был в тени, не набрав очков.

Баскетбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех»

Полуфиналы:

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «МБА-МАИ» (Москва) — 84:68.

«Пари-НН» (Нижний Новгород) — «Химки» (Московская область) — 78:69.

Матч за 3-е место. «МБА-МАИ» (Москва) — «Химки» (Московская область) — 72:64.

Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Пари-НН» (Нижний Новгород) — 78:59.

MVP «Финала четырех» Winline Кубка России был признан самый результативный игрок финальной встречи в составе «Уралмаша» Хэйден Далтон, набравший в ней 17 очков. В символическую пятерку вошли его партнер Джеремайя Мартин, два игрока «Пари Нижнего Новгорода» Неманья Джуришич и Дмитрий Хвостов плюс Андрей Зубков («МБА-МАИ») и Федор Ключников («Химки»).