Стала известна дата проведения мемориала Лукашевича и Середкина в Челябинске

Соревнования с участием звезд российской легкой атлетики пройдут 21 января

Организаторы всероссийских соревнований по прыжкам в высоту и с шестом, посвященных памяти Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина, определились с датой проведения мемориала. Одни из старейших на Южном Урале состязаний пройдут в 41-й раз в учебно-спортивном комплексе УралГУФК 21 января, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

По традиции мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина откроет новый легкоатлетический сезон в Челябинске и соберет сильнейших российских прыгунов в высоту и с шестом. В программе турнира пройдут соревнования в двух дисциплинах легкой атлетики в нескольких возрастных категориях. В общей сложности будут разыграны 15 комплектов наград.

Как и ранее, организаторы мемориала планируют пригласить на турнир известных и титулованных российских спортсменов, звезд мировой легкой атлетики. В разные годы на подобных соревнованиях в Челябинске выступали победители Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, среди них Елена Елесина, Анна Чичерова, Мария Ласицкене, Иван Ухов, Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), а также Дмитрий Стародубцев, Тимур Моргунов, братья Артем и Дмитрий Купцовы, Аксана Гатауллина (все — прыжки с шестом) и другие титулованные атлеты.

Планируется, что откроют программу мемориала состязания юных прыгунов-высотников. После них одновременно в трех секторах будут бороться за медали турнира сильнейшие атлеты страны, имена которых организаторы объявят на следующей неделе.

Напомним, что в прошлом году мемориал Лукашевича и Середкина также прошел в конце января. Тогда в соревнованиях по прыжкам в высоту победу одержали Александра Ярышкина и Илья Иванюк, а в смешанном турнире прыгунов с шестом вне конкуренции оказалась Аксана Гатауллина.