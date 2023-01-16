Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выступит на мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске

Российская легкоатлетка примет участие в состязаниях по прыжкам в высоту

На мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом в Челябинске выступит олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Она подтвердила свое участие организаторам соревнований. Помимо нее на соревнованиях в Челябинске выступят и другие звезды российской и мировой легкой атлетики, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

В нынешнем году мемориал Лукашевича и Середкина пройдет в Челябинске в 41-й раз. Эти старты по традиции откроют легкоатлетический сезон для сильнейших российских прыгунов-высотников, а также перспективных южноуральских спортсменов. Состязания пройдут 21 января в УСК УралГУФК.

Уже известна предварительная программа мемориала. В секторе для прыжков в высоту и с шестом будут разыграны 15 комплектов наград в различных возрастных категориях. Как и в предыдущие годы, организаторам удалось пригласить на соревнования известных российских спортсменов — победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Подтвердила свое участие и звезда мировой легкой атлетики, олимпийская чемпионка, единственная в мире трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

«Мемориал имеет славную историю рекордов и побед. Соревнования воплощают в себе все лучшее: спортивный азарт, волю к победе и, несомненно, яркое шоу для зрителей. Челябинские болельщики становятся свидетелями уникальной борьбы и невероятных свершений. Именно здесь в 2014 году Мария Ласицкене впервые преодолела гроссмейстерскую отметку в два метра. А рекордом турнира в прыжках в высоту является результат Анны Чичеровой — 2,01 метра, показанный в 2019 году», — сообщают организаторы мероприятия.

Помимо Ласицкене выступят на турнире в Челябинске и другие титулованные спортсмены. Среди них чемпион мира в помещении 2018 года, многократный чемпион страны Данил Ласенко; бронзовый призер ЧМ-2019 и ЧЕ-2018 Илья Иванюк. В соревнованиях по прыжкам с шестом примут участие победительница чемпионата Европы среди юниоров Аксана Гатауллина и чемпионка России прошлого года Полина Кнороз.

Напомним, что в прошлом году мемориал Лукашевича и Середкина также прошел в конце января. Тогда в соревнованиях по прыжкам в высоту победу одержали Александра Ярышкина и Илья Иванюк, а в смешанном турнире прыгунов с шестом вне конкуренции оказалась Аксана Гатауллина.