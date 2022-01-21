Новая королева и супермен — в Челябинске названы имена чемпионов мемориала Лукашевича-Середкина

В состязаниях по прыжкам в высоту победу одержали Александра Ярышкина и Илья Иванюк

В челябинском учебно-спортивном комплексе УралГУФК состоялся юбилейный, 40-й по счету, мемориал Лукашевича-Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. По традиции в нем выступили звезды российской легкой атлетики. В этом году соревнования преподнесли несколько сюрпризов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Традиционно сразу после новогодних праздников Челябинск становится ареной для выступлений лучших отечественных представителей, пожалуй, самых красивых видов легкой атлетики — прыжков в высоту и прыжков с шестом. По уже сложившейся традиции эти соревнования открывают новый соревновательный легкоатлетический сезон у ведущих прыгунов-высотников.

В этот раз на Южном Урале вновь собрались практически все звезды российской легкой атлетики, за исключением, пожалуй, олимпийской чемпионки Токио Марии Ласицкене, но она прислала болельщикам видеопривет. Зато в Челябинск приехала олимпийская чемпионка Лондона-2012 неподражаемая Анна Чичерова.

Знаменитая прыгунья в прошлом году объявила о завершении спортивной карьеры и в Челябинск должна была прилететь в качестве почетной гостьи. Но неожиданно буквально для всех решила ненадолго вернуться и напоследок выступить на этих стартах перед южноуральской публикой, которая к Анне относится очень и очень тепло.

«Не перестаю удивляться этой спортсменке. Это не чудо, а супербоевая женщина. Я в своей жизни таких удивительных женщин еще не встречал!» — скажет после соревнований один из его участников, известный прыгун в высоту Илья Акименко.

После окончания турнира Анна Чичерова вспомнила, что впервые выступала на мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске еще 20 лет назад, в 2002 году, а также призналась, что это выступление теперь уже точно заключительное для нее в прыжковом секторе.

Организаторы юбилейного мемориала Лукашевича и Середкина сделали зрителям несколько подарков. Во-первых, это очень красочная и яркая церемония открытия. Пожалуй, лучшая за все годы проведения турнира. Ей, наверное, могли бы позавидовать и международные старты. Об этом говорил и олимпийский чемпион Афин, главный тренер национальной сборной по легкой атлетике Юрий Борзаковский, отметив шикарную организацию турнира.

Во-вторых, три огромных экрана прямо в манеже, которые крупным планом показывали повторы самых «вкусных» моментов. И, в-третьих, классная трансляция на ютьюб для тех, кто не смог посетить соревнования лично.

Что касается спортивных итогов, в прыжках в высоту среди женщин победу с лучшим результатом сезона в мире одержала Александра Ярышкина из Москвы (1,90 м). Такой же результат оказался у олимпийской чемпионки Анны Чичеровой. Но по количеству попыток она вторая.

В секторе для прыжков в высоту у мужчин вне конкуренции был Илья Иванюк из Брянска (2,28 м). Серебро у Никиты Курбатова (2,23 м), бронза — у Матвея Тычинкина (2,19 м). А вот прошлогодний победитель соревнований, серебряный призер чемпионата мира — 2019 Михаил Акименко в этот раз оказался за чертой призеров.

Наконец, в смешанном турнире шестовиков, проходившем в формате «битвы полов», где женщины состязались с мужчинами, имея гандикап в один метр, победу одержала Алеся Гатауллина из Москвы с результатом 4,61 м. Второе место занял лучший в настоящее время российский шестовик челябинец Тимур Моргунов (5,61 м).