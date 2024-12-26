Стала известна дата проведения Матча звезд ЖХЛ в Челябинске

Лучшие хоккеистки страны 16 февраля выйдут на лед арены «Трактор»

Матч звезд ЖХЛ пройдет 16 февраля в челябинской ледовой арене «Трактор». Он будет приурочен к 30-летию женского хоккея в России. В праздничном матче сразятся друг с другом команды «Запада» и «Востока», лучшие игроки лиги также примут участие в мастер-шоу, сообщает пресс-служба ЖХЛ.

Составы команд еще не определены, их руководство лиги назовет после новогодних праздников. Но уже известно, что в сборную «Запада» войдут хоккеистки, выступающие за команды «Торнадо» и «МСМО 7.62» (оба — Московская область), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург). Команду «Востока» составят игроки из клубов «Агидель» (Уфа), «Белые медведицы» (Челябинск), «Бирюса» (Красноярск) и «СКСО» (Екатеринбург).

«В предстоящем году мы отметим 30-летие российского женского хоккея. Это найдет отражение в программе хоккейного праздника. По традиции состоится не только матч между сборными «Запада» и «Востока», но и увлекательные конкурсы мастер-шоу», — сообщается на сайте ЖХЛ.

Руководство ЖХЛ представило и логотип предстоящего события. В нем использованы символы Челябинска — храм Александра Невского на Алом поле, памятник основателям города на Кировке и Театр драмы имени Наума Орлова.

Напомним, что в прошлом году Матч звезд ЖХЛ принимала у себя Тула. Челябинск также имеет опыт в проведении подобных событий. Так, южноуральская столица принимала Матч звезд ЖХЛ в декабре 2022 года в рамках Недели звезд хоккея.