Участники Парижского полумарафона сдали на переработку 2 тонны вторсырья

Такой «улов» сотрудники ЦКС извлекли из желтых контейнеров для раздельного сбора мусора

За два дня полумарафона из села Париж вывезли 7,5 тонны отходов, в том числе 2 тонны вторсырья из желтых контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает министерство экологии Челябинской области.



«Благодаря специальной областной программе муниципалитеты получают субсидии на покупку новых контейнеров для сбора ТКО, а также обустройство контейнерных площадок. Большую работу по обновлению контейнерного парка проводит и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — Центр коммунального сервиса», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Отметим, что регоператор ЦКС уже несколько лет внедряет раздельный сбор ТКО на территории Челябинской области. Баки для вторсырья уже эксплуатируются в Пласте, Челябинске, Троицке, Южноуральске, Магнитогорске, Копейске и отдельных микрорайонах Сосновского района.