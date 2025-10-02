Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по тхэквондо — 2025

В заявку национальной команды попала челябинка Маргарита Близнякова

Союз тхэквондо России утвердил состав команды на чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет с 24 по 30 октября в Пекине. В заявку попала челябинская спортсменка Маргарита Близнякова. Воспитанница СШОР «Буревестник» поборется за медали в весовой категории до 57 килограммов, сообщает Федерация тхэквондо Челябинской области.

Накануне челябинка провела в составе национальной команды учебно-тренировочные сборы в Сочи, с 8 по 18 октября российские тхэквондисты будут готовиться к чемпионату мира в подмосковных Бронницах. Тренерский штаб сборной России уже определился с именами тех, кто выступит на ЧМ-2025 в Пекине. В заявку вошли восемь спортсменок.

Чемпионат мира по тхэквондо-2025 среди женщин. Пекин, 24—30 октября. Состав сборной России:

46 кг: Милана Бекулова (Кабардино-Балкария / Московская область);

49 кг: Галина Медведева (Москва);

53 кг: Анастасия Субботина (Москва);

57 кг: Маргарита Близнякова (Челябинская область);

62 кг: Лилия Хузина (Санкт-Петербург);

67 кг: Виктория Железнова (Воронежская область);

73 кг: Анастасия Космычева (Москва);

свыше 73 кг: Линара Муслимова (Ульяновская область).

Маргарита Близнякова станет единственной представительницей региона на статусных международных соревнованиях в Китае. Четырехкратная чемпионка России выступит в Пекине в высокой категории до 57 килограммов. Она занимается в челябинской СШОР «Буревестник» под руководством Дмитрия Тарасова.

Отметим, что пропускает чемпионат мира челябинка Татьяна Минина. Один из лидеров сборной России, серебряный призер Олимпийских игр пропускает сезон. Титулованная спортсменка скоро станет мамой. В одном из интервью она заявила, что после родов не планирует возвращаться в большой спорт.