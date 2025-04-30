Челябинские тхэквондисты привезли шесть медалей из Узбекистана

На международном турнире отличились воспитанники спортшколы «Коре»

Пять спортсменов из челябинской спортшколы «Коре» стали призерами международного турнира по тхэквондо. Соревнования в Узбекистане собрали более 1500 атлетов из 6 стран. Отличились наши прекрасные девушки — три спортсменки стали победителями турнира, еще две — бронзовыми призерами, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из Узбекистана, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и России. Среди них и представители челябинской спортшколы «Коре» по тхэквондо.

Блестяще выступили в турнире наши девушки. Варвара Грязнова завоевала две золотые медали, выиграв состязания в двух возрастных категориях — среди юниоров и взрослых атлетов. Также на высшую ступень пьедестала почета поднялись Мария Русанова и Ангелина Тимошкина. Бронза досталась Кире Сазоновой и Дарье Булашовой.

Отметим, что вместе со спортсменами отправился на турнир и тренер СШОР «Коре» Евгений Калимуллин. Его подопечные получили хороший опыт участия в международных соревнованиях, для некоторых спортсменок он был дебютным.