Стал известен состав сборной Челябинской области на чемпионат России по дзюдо

В заявку южноуральской команды попали 23 спортсмена

На чемпионате России по дзюдо, который пройдет с 27 по 30 сентября в Кемерове, выступят 23 спортсмена Челябинской области. Под руководством Андрея Вострикова к главному старту года готовятся как опытные борцы, так и перспективная молодежь. Редакции «Первого областного» стал известен заявочный состав на турнир мужской и женской сборной Челябинской области.

Южноуральские дзюдоисты завершают подготовку к чемпионату России. Накануне мужская команда провела учебно-тренировочные сборы во Владикавказе и уже вернулась в Челябинск. Здесь на базе ЦСП по дзюдо имени Александра Миллера для нее пройдет заключительный этап подготовки к предстоящему турниру.

Готовятся к участию в соревнованиях и девушки Челябинской области. Руководить южноуральской сборной на ЧР-2023 в Кемерове будет заслуженный тренер России Андрей Востриков. Также в распоряжении корреспондента «Первого областного» появился заявочный список сборной Челябинской области на чемпионат России. В него вошли 23 спортсмена, в том числе 13 мужчин и 10 женщин.

Чемпионат России —2023 по дзюдо. Кемерово, 27—30 сентября. Состав сборной Челябинской области:

Мужчины:

60 кг — Игорь Бируля;

66 кг — Ризван Магомадов и Иван Сырцев;

73 кг — Клим Калинин;

81 кг — Равиль Бикметов и Асхаб Хаджимурадов;

90 кг — Владимир Антонов и Егор Малкин;

100 кг — Денис Коротаев, Анджей Павлюков и Саид Садрудинов;

+100 кг — Арават Боташев и Дмитрий Гюнтер.

Женщины:

48 кг — Алина Саматова, Елена Шманина;

57 кг — Ирина Зуева;

63 кг — Владлена Давыдова, Юлия Крутихина;

70 кг — Дина Гизатулина, Монижа Собирова;

78 кг — Таисия Киреева и Виктория Лихачева;

+78 кг — Анастасия Холодилина.

Чемпионат России — 2023 в Кемерове пройдет с 27 по 30 сентября. По окончании личных состязаний состоятся смешанные командные состязания среди сборных федеральных округов. Количественный допуск спортсменов определен по итогам командного зачета среди федеральных округов на прошлогоднем чемпионате страны в Екатеринбурге.