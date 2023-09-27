Челябинка Ирина Зуева посеяна под первым номером на чемпионате России по дзюдо

На соревнованиях в Кемерово она выступит в весовой категории до 57 кг

Сегодня, 27 сентября, в Кемерово стартует чемпионат России по дзюдо, в котором выступят 528 спортсменов из 59 регионов России. В составе сборной УрФО бороться за награды будут и 22 южноуральских спортсмена. Накануне состоялась жеребьевка участников турнира. Первый номер посева в весовой категории до 57 кг получила челябинка Ирина Зуева, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

По итогам отборочных соревнований наибольшее представительство на чемпионате России — 2023 получили спортсмены Уральского федерального округа (102 участника). В их числе дзюдоисты Свердловской (50), Челябинской (22), Тюменской (18) областей, а также ХМАО (10), Курганской области (1) и ЯНАО (1).

Основные надежды сборной Челябинской области связаны с представительницами прекрасного пола. На основе национального рейтинга две наши спортсменки были посеяны в сетке турнира. Под первым номером в категории до 57 кг начнет борьбу за медали турнира Ирина Зуева. Ее основными соперницами, по мнению специалистов, должны стать призеры чемпионатов страны Любовь Тимофейчева и Яна Джумаева, а также призер первенства России до 23 лет Ольга Мухина. Все они представляют сборную УрФО.

Интересной и непредсказуемой ожидается борьба за медали в весе до 70 кг. Здесь есть явный фаворит в лице неоднократной победительницы первенства России среди спортсменок до 23 лет Дарьи Храмойкиной (СФО). Конкуренцию ей должны составить чемпионки страны Яна Полякова и Дина Гизатулина (обе — УФО), а также победительницу кадетского Кубка Европы Дарью Васильеву (СФО).

Напомним, что на ЧР-2023 спортсмены разыграют 14 комплектов наград в личном первенстве (по 7 у мужчин и женщин), а в последний день турнира состоятся командные состязания. Полная сетка турнира, а также результаты онлайн доступны на сайте Федерации дзюдо России.

В первый день турнира, 27 сентября, будут разыграны три комплекта наград. В финальном блоке, который стартует после церемонии открытия, определятся звания сильнейших в весе до 60 кг среди мужчин, а также до 70 и свыше 78 кг среди женщин. На высокие места претендуют челябинки Виктория Лихачева (78 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг). Ранее мы публиковали полный состав участников от Челябинской области на чемпионат России — 2023.