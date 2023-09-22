Дзюдоистка из Челябинска Сабина Гилязова поборется за «Большой шлем» в Баку

В международном рейтинговом турнире выступят 24 российских спортсмена

Сегодня, 22 сентября, в Баку (Азербайджан) стартует рейтинговый международный турнир серии «Большой шлем». В нем примут участие более 400 спортсменов из 61 государства. Выступят на этапе мировой серии и 24 дзюдоиста из России. В составе нашей команды поборется за награды в весовой категории до 48 кг челябинка Сабина Гилязова, сообщает Федерация дзюдо России.

Состязания пройдут в столице Азербайджана с 22 по 24 сентября в «Национальном гимнастическом центре» и будут посвящены 100-летию со дня рождения лидера страны Гейдара Алиева. Российская команда будет представлена на турнире 24 спортсменами (13 мужчин и 11 женщин) в качестве нейтральных атлетов — без государственной символики.

Накануне, 21 сентября, состоялась жеребьевка участников турнира во всех 14 весовых категориях. В первый день турнира будут разыграны 5 комплектов наград — до 60 и 66 кг (мужчины) и до 48, 52 и 57 кг (женщины).

Челябинка Сабина Гилязова выступит в наилегчайшем весе. В категории до 48 кг бронзовый призер чемпионата Европы выйдет на татами против Наташи Феррейры из Бразилии. Еще одна россиянка, победительница летней Всероссийской спартакиады Кристина Дудина, сразится с австрийкой Катариной Танцер.

«Наша команда находится в хорошей форме, потому что перед любым стартом мы проводим большой объем работы и делаем грамотную „подводку“. Судя по схваткам, которые провели в Академии единоборств накануне отъезда в Баку, лидеры готовы хорошо. Все благоволит тому, чтобы мы показывали результат», — отметил наставник российской команды Владимир Дегтярев.

Напомним, что основная группа южноуральских дзюдоистов готовится к чемпионату России, который пройдет с 27 по 30 сентября в Кемерове. На этих соревнованиях выступят 23 дзюдоиста Челябинской области.

Следить за событиями «Большого шлема» по дзюдо можно благодаря трансляциям на сайте IJF и на ресурсах телеканала «Матч ТВ», которая ежедневно будет вести прямую трансляцию из Азербайджана на канале «Матч! Боец» с 16:55 по московскому времени.