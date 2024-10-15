Стал известен состав сборной Челябинской области на чемпионат России по боксу среди женщин

В заявку попали восемь южноуральских спортсменок

Тренерский штаб сборной Челябинской области по боксу назвал имена спортсменок, которые выступят на чемпионате России — 2024. Южноуральскую команду на турнире в подмосковном Серпухове представят восемь спортсменок. Среди них и те, кто ранее уже становился призером чемпионата страны, сообщает региональная Федерация бокса.

Сейчас лидеры сборной Челябинской области усиленно готовятся к турниру, который пройдет с 1 по 10 ноября в городе Серпухове. Они тренируются на базе дворца спорта «Динамо». Сегодня, 15 октября, тренерский штаб назвал имена спортсменок, которые отправятся на чемпионат России. В заявку попали девушки, которые ранее выполнили условия отбора.

В списке восемь человек: Екатерина Федотова, Евгения Лочканова, Ланна Малюганова, Ирина Автина, Анастасия Кононова, Виктория Королева, Александра Овчинникова и Оксана Чилякова.

Все спортсменки сейчас находятся в Челябинске, с завтрашнего дня у них стартует второй этап подготовительных сборов. С 16 по 30 октября на базе ДС «Динамо» они будут тренироваться с представителями команд из соседних регионов, проведут с ними спарринговые бои.

Напомним, что в прошлом году чемпионат России по боксу среди женщин принимала Уфа. На этих соревнованиях сборная Челябинской области завоевала четыре медали: серебро досталось Александре Кулешовой, бронзовые награды — Анастасии Кононовой, Евгении Лочкановой и Ирине Автиной.