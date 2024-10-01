Семь боксеров Челябинской области выступят на чемпионате России — 2024

Соревнования в Иркутске соберут более 400 спортсменов из 70 регионов страны

Боксеры Челябинской области отправились в Иркутск, где уже завтра, 2 октября, стартует чемпионат России — 2024 среди мужчин. В заявку южноуральской команды вошли семь спортсменов, в том числе два атлета, которые дают нашему региону параллельный зачет, сообщает региональная федерация бокса.

Подобный турнир Иркутск проведет впервые. Соревнования пройдут в местном дворце спорта «Труд» и соберут более 400 спортсменов из более чем 70 регионов страны. Спортсмены будут биться за медали в 13 весовых категориях. Среди них олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Семь спортсменов делегировала на ЧР‑2024 Челябинская область. Причем пять из них коренные южноуральцы и двое дают нашему региону параллельный зачет.

Состав сборной Челябинской области на чемпионат России — 2024 по боксу среди мужчин:

51 кг — Егор Горбушин;

57 кг — Алексей Киселев;

67 кг — Ахмадшох Махмадшоев;

67 кг — Максим Шведюк;

75 кг — Иван Романчук;

92 кг — Андрей Стоцкий;

+92 кг — Даниил Статов.

Отметим, что пропускает турнир многократный чемпион России, призер чемпионата Европы Эдмонд Худоян. Он готовится по индивидуальному плану к другим ответственным стартам.

Вместе со спортсменами отправились в Иркутск и тренеры Челябинской области. Возглавил делегацию главный тренер Фаригат Касымов, помогать ему руководить нашей командой будут Эдуард Абзалимов, Сергей Новиков, Виктор Приболовец и Александр Шведюк.