Легендарные пловцы провели мастер-класс для участников «Кубка Александра Попова» в Челябинске

В нем приняли участие Александр Попов, Владимир Сельков и Евгений Коротышкин

Яркими событиями второго соревновательного дня Всероссийского «Кубка Александра Попова» по плаванию, проходящего в челябинском бассейне «Строитель», стали мастер-класс от почетных гостей турнира, их автограф-сессия для всех желающих и семинар для тренеров «Секрет олимпийских побед от первого лица». Их провели Александр Попов, Владимир Сельков и Евгений Коротышкин, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Три олимпийские суперзвезды мирового плавания: Александр Попов, Владимир Сельков и Евгений Коротышкин — провели большой мастер-класс на воде для более чем 60 пловцов — участников соревнований. Вольный стиль, баттерфляй, плавание на спине — все нюансы разных плавательных стилей были поданы спортсменам и их тренерам в доступной форме.

Секреты побед преподавались пловцам и на практике, и в теории — для этого Федерацией плавания Челябинской области был организован специальный тренерский совет с участием почетных гостей-олимпиоников, которые поделились с тренерами бесценным опытом методик тренировки пловцов. А еще Александр Попов, Владимир Сельков и Евгений Коротышкин почти два часа раздавали автографы всем желающим на автограф-фотосессии в бассейне «Строитель». Интерес к плаванию в Челябинске колоссальный.

«Впечатления от турнира в Челябинске — самые положительные. Нам есть с чем сравнивать: в некоторых регионах ищут причины, чтобы не развивать наш вид спорта, а здесь, наоборот, очень стараются найти варианты именно для развития плавания. Видно желание. А главное — видно четко поставленные цели и пути их достижения. В первую очередь, есть интерес со стороны руководства Челябинской области. Соответственно, должна сработать система развития — строительство новых бассейнов, создание „Лиги олимпиоников“, проведение больших турниров. Это приведет и к росту числа пловцов, и к улучшению спортивных результатов. Челябинская область на верном пути», — считает призер Олимпийских игр, многократный чемпион Европы и мира Евгений Коротышкин.

Во второй день «Кубка Александра Попова» было разыграно 6 комплектов медалей. Вновь вне конкуренции были хозяева соревнований, завоевавшие 10 медалей (3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды). Лучшее время в своих заплывах показали Алина Берсенева (200 м вольным стилем), Екатерина Гузик (100 м вольным стилем), Елизавета Пазуха (200 м брассом), а также Амир Митрофанов из ХМАО-Югры (200 м на спине), Георгий Злотников из Тольятти (400 м вольный стиль) и Михаил Быков из Тольятти (100 м брассом).

Завтра, 12 февраля, спортсмены разыграют последние комплекты наград. Вход в бассейн «Строитель» свободный.