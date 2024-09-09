Стал известен соперник футбольного клуба «Челябинск» в Кубке России

Южноуральцам в четвертом раунде турнира предстоит сыграть с командой ФК «Тюмень»

Определились все пары участников 4-го раунда футбольного Кубка России в «Пути регионов». Челябинской команде предстоит сыграть с клубом Первой лиги ФК «Тюмень». Игра состоится 24 сентября на стадионе «Центральный», сообщается на сайте РФС.

В розыгрыше Кубка России в сетке «Путь регионов» в 4-м раунде в борьбу вступят 16 команд. Среди них и ФК «Челябинск», который накануне вырвал победу у московского «Чертаново» со счетом 1:0.

Нашей команде на этой стадии турнира предстоит сразиться с клубом ФК «Тюмень», выступающим в Первой лиге чемпионата России. Сибиряки неудачно стартовали в новом сезоне и находятся в зоне вылета в Первой лиге — после 8 сыгранных матчей у них 5 очков и предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице.

Челябинский клуб, напротив, показывает хорошие результаты во Второй лиге А (группа «Золото») и является главным претендентом на выход в Первую лигу. Подопечные Романа Пилипчука возглавляют турнирную таблицу.

Игра между командами состоится 24 сентября на стадионе «Центральный» в Челябинске. Победитель поединка выйдет в 6-й раунд турнира.