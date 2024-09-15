Футбольный клуб «Челябинск» одержал волевую победу над «Велесом» в Москве

Южноуральцы выиграли 3:1 и завершили первый круг лидером во Второй лиге А

Футболисты «Челябинска» сохранили за собой лидирующую позицию во Второй лиге А. Сегодня, 15 сентября, в группе «Золото» завершился первый круг турнира. Подопечные Романа Пилипчука в непростом поединке одержали волевую победу в Москве над «Велесом». Уступая по ходу матча 0:1, челябинцы забили три безответных мяча и выиграли поединок со счетом 3:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра началась без раскачки — на высоких скоростях и обоюдоострых атаках. На первых минутах чуть активнее были челябинцы. И уже в дебюте могли открывать счет в матче. Голевой момент случился после классного прохода по флангу в исполнении Дениса Пушкарева. Вингер ФК «Челябинск» из непростой ситуации выдал пас на Никиту Голдобина, однако у того удар из пределов штрафной не получился.

Этот момент вызвал взрыв активности у хозяев поля. Те взяли под контроль мяч и стали все чаще и чаще врываться в штрафную площадь соперника. На 11-й минуте после розыгрыша углового Даниил Петрунин бил с убойной позиции головой — мяч пролетел чуть выше ворот. А затем случился гол. Артур Арустамян с фланга сделал заброс в штрафную, а там расторопнее других оказался Олег Смирнов. Ошибку допустил защитник челябинцев Алексей Никитенков, который потерял свою позицию.

Впрочем, челябинцы отыгрались быстро. Александр Носов классно прошел по флангу и сделал передачу на набегавшего Дениса Пушкарева. Тому не составила труда замкнуть прострел — 1:1. Вообще два этих креативных игрока были в центре внимания у гостей. Практически все атаки южноуральцев шли через левый фланг, где Носов и Пушкарев за счет скорости переигрывали своих оппонентов.

Тот же Носов заработал угловой, который мгновение спустя станет голевым. Челябинцы не смогли выиграть верховую дуэль в центре штрафной, мяч отскочил к Константину Кертанову и тот метров с 17 мощно зарядил с правой ноги. Кожаный снаряд до ворот не долетел, а нашел голову Владимира Хозина, который эффектно переправил головой мяч в ворота — 1:2!

В перерыве наставник гостей Роман Пилипчук сделал одну замену, которая напрашивалась. На правом фланге он убрал с поля провалившего матч Никиту Голдобина. Вингер челябинцев мало того, что был не самым активным игроком, так еще зачастую принимал неверные решения. Вместо него место на правой бровке занял Рустам Вазитдинов.

Тем не менее, ФК «Челябинск» продолжал делать акцент в своих атаках на левом фланге. Там Носов уже к 15-й минуте второго тайма изрядно «наелся». Видно было, что многочисленные рывки и ускорения не могли не отразиться на его функциональном состоянии.

На 69-й минуте главный тренер ФК «Челябинск» произвел двойную замену, убрав-таки с поля Носова, а еще и Валерия Горбачика. Вместо них на поле вышли Гаррик Левин и Илья Грузнов. Именно они и сотворили гол на двоих спустя 4 минуты. Первый прошел по флангу и сделал хороший навес в штрафную, второй замкнул его кивком головы в ближний угол ворот — 1:3.

Игра, по сути, была сделана. Хотя на 80-й минуте хозяева были близки к тому, чтобы сокращать отставание в счете до минимума. Однако форвард Илья Карпук из выгодной позиции не смог огорчить свою бывшую команду.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 9-й тур.

15 сентября. «Велес» (Москва) — ФК «Челябинск» — 1:3.

Голы:

1:0 — Олег Смирнов, 15.

1:1 — Денис Пушкарев, 20.

1:2 — Владимир Хозин, 34.

1:3 — Илья Грузнов, 73.

Лучшие игроки матча (версия ИА «Первое областное»):



Александр Носов (ФК «Челябинск»).

Однозначно лучший игрок матча. Чаще других угрожал воротам соперника. Сделал классную голевую передачу на Дениса Пушкарева. Во втором тайме чуть сдал физически.

Денис Пушкарев (ФК «Челябинск»)

Еще один хороший матч в копилку молодого креативного игрока. Как и Носов, ушел в тень во втором тайме. Но к тому моменту уже сделал главное — забил ответный гол сопернику.

Артур Арустумян («Велес»)

Пожалуй, самый активный игрок столичного клуба. Именно после его скидки головой забил гол Олег Смирнов. На левом фланге часто обострял игру.

ФК «Челябинск» завершил первый круг турнира на первой позиции в таблице. Впереди подопечных Романа Пилипчука ждет домашний поединок с ФК «Калуга». Игра состоится на стадионе «Центральный» 21 сентября.