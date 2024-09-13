ФНЛ запустила крутое мобильное приложение для футбольных болельщиков

Оно позволяет фанатам быть в курсе всех событий любимой команды

Футбольная национальная лига запустила собственное мобильное приложение, в котором болельщики смогут пристальней следить за успехами своей любимой команды. Главной фишкой приложения является его персонализация и настройка push-уведомлений, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Скачавших приложение пользователей при регистрации просят указать свой любимый клуб. Это позволит персонализировать приложение «под себя»: так, болельщики смогут увидеть все актуальные новости, которые касаются любимой команды, увидеть актуальный состав и и статистику игроков, а также настроить push-уведомления с напоминанием о том, когда и где состоится ближайший матч клуба.

Кроме того, приложение позволяет:

— смотреть прямые трансляции матчей, а также обзоры уже состоявшихся игр;

— посмотреть подробную индивидуальную статистику каждого игрока от сервиса «Рустат»;

— в live-режиме следить в Матч-центре о ходе поединков команды.

Напомним, что во Второй лиге чемпионата России по футболу выступают две южноуральские команды. ФК «Челябинск» выступает в группе «Золото», а миасское «Торпедо» — в группе «Серебро». Обе команды занимают места в верхней части турнирной таблицы.