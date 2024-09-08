Футбольный клуб «Челябинск» потерял очки в матче с «Сибирью» во Второй лиге

Южноуральцы не знают поражений в девяти турах чемпионата

Футболисты клуба «Челябинск» продлили свою серию без поражений во Второй лиге А до девяти матчей. Сегодня, 8 сентября, подопечные Романа Пилипчука не смогли удержать преимущество в матче с «Сибирью». Дубль у южноуральцев оформил форвард Валерий Горбачик. Хозяева поля, уступая в счете 0:2, забили два гола в последние 10 минут матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Новосибирске встречались лучшая и худшая команды чемпионата. Челябинцы после 8 туров уверенно возглавляли турнирную таблицу первенства, сибиряки — замыкали ее. Но в этом поединке разница в классе команд практически не ощущалась.

Хотя гости начали игру здорово. Уже в самом дебюте белорусский форвард южноуральцев Валерий Горбачик открыл счет в матче. Он классно пробил головой, поймав голкипера соперника на противоходе, — 1:0. Еще до перерыва он же забил и второй мяч. На этот раз классный разрезающий пас на ход нападающему исполнил вингер Александр Носов.

У сибиряков в первом тайме мало что получалось. Да и после перерыва они хоть и владели территориальным преимуществом, до голевых моментов дело не доходило: игроки ФК «Челябинск» надежно действовали в обороне, а потом что-то в их игре сломалось.

Но надо отдать должное хозяевам поля: они не бросили играть и проявили волю с характером. На 80-й минуте Никита Рожков сократил отставание в счете до минимума. Причем символично, что сделал это именно он: форвард сибиряков был, пожалуй, самым активным игроком команды.

А четыре минуты спустя классно подключился к атаке фланговый защитник Сергей Запалацкий. Он на замахе обыграл защитника Артема Самсонова и неотразимо пробил в дальний угол — 2:2.

ФК «Челябинск», контролируя ход поединка, умудрился потерять незапланированные очки. Но сумел продлить свою серию поражений в чемпионате до 9 матчей.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 8-й тур.

«Сибирь» (Новосибирск) — ФК «Челябинск» — 2:2.

Голы: Валерий Горбачик, 10 (1:0); Валерий Горбачик, 36 (2:0); Никита Рожков, 81 (2:1); Сергей Запалацкий, 85 (2:2).

Три лучших игрока матча (версия ИА «Первое областное»):

Валерий Горбачик (ФК «Челябинск»)

Еще в первом тайме оформил «дубль», был активен в атаке. Мог стать героем матча, если бы его команда выиграла.

Александр Носов (ФК «Челябинск»)

По традиции был одним из самых заметных фигур на поле. Сделал классный разрезающий пас на Горбачика, когда тот забивал второй гол.

Никита Рожков («Сибирь»)

Еще в первом тайме был лучшим игроком в составе своей команды. Во втором сумел забить мяч, который позволил перевернуть ход матча.

В следующем туре подопечные Романа Пилипчука сыграют в Москве со столичным «Велесом». Игра пройдет 15 сентября.