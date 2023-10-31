Боксер Вильдан Минасов вошел в топ‑15 мирового рейтинга WBA

Спортсмен из Миасса вплотную приблизился к титульному поединку

Восходящая звезда мирового бокса из Миасса Вильдан Минасов после победы над Рене Альворадо из Никарагуа вошел в топ-15 престижного рейтинга WBA. Теперь южноуральский спортсмен может претендовать на бои с лучшими боксерами, а в перспективе и побороться за титул чемпиона мира в суперлегком весе (до 58,9 кг).

26-летний боксер на профессиональном ринге провел 13 боев, в 12 из которых одержал победу. Единственное поражение Вильдан Минасов потерпел в декабре 2020 года, когда уступил в рамках вечера бокса в Москве Баходуру Усмонову из Таджикистана. Однако после той неудачи миасский боец сделал правильные выводы, одержав восемь побед подряд (в том числе 4нокаутом).

В последний раз Вильдан Минасов выходил на ринг в челябинской арене «Трактор» в рамках вечера бокса RCC Boxing Promotions. 8 сентября наш земляк единогласным решением судей одержал победу над Рене Альворадо из Никарагуа. Эта победа позволила ему значительно подняться в рейтинге WBA — Всемирной боксерской ассоциации. На текущий момент Вильдан Минасов занимает 14-ю строчку.





Это позволяет ему рассчитывать на бои с топовыми соперниками дивизиона. А в случае одной-двух побед претендовать и на титульный поединок за звание чемпиона мира. Сейчас титул принадлежит 32-летнему Эктору Луису Гарсии из Доминиканской Республики, в активе которого 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

WBA. Рейтинг сильнейших боксеров-профессионалов в весовой категории до 58,9 кг:

Чемпион — Эктор Луис Гарсия (Доминиканская Республика)

1. Ламонт Роач (США)

2. Отар Эраносян (Грузия)

3. Джоно Кэрролл (Ирландия)

4. Кеничи Огава (Япония)

5. Султан Заурбек (Казахстан)

6. Лео Санта Крус (Мексика)

7. Жора Хамарзян (Армения)

8. Зелфа Баррет (Великобритания)

9. Франсиско Фонсека (Никарагуа)

10. Абель Мендоса (США)

11. Джордан Уайт (США)

12. Уильям Фостер (США)

13. Хосе Матиас Ромеро (Аргентина)

14. Вильдан Минасов (Россия)

15. Франсиско Хавьер Лусеро (Мексика)

Отметим, что интересы Вильдана Минасова на профессиональном ринге представляет промоутер Герман Титов. Миасский спортсмен четыре раза проводил свои бои в Челябинске (ТРК «Маркштадт» и «Арена-Трактор»), а также одержал пять побед в рамках боксерских шоу в RCC Boxing Academy в Екатеринбурге.